Jannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Montecarlo con la concreta possibilità di tornare numero uno del mondo, riprendendosi lo scettro ceduto a Carlos Alcaraz dopo le ATP Finals. Tuttavia, una delle combinazioni favorevoli per l'azzurro è venuta meno dopo le partite disputate nella giornata odierna nel Principato.

Gli scenari iniziali per il primato

Prima dell’inizio del prestigioso torneo sulla terra rossa, le condizioni che avrebbero potuto portare Sinner in vetta alla classifica ATP erano ben definite. L'altoatesino avrebbe potuto conquistare la prima posizione in questi modi:

Vincendo il torneo di Montecarlo .

. Raggiungendo la finale, a condizione che Alcaraz fosse stato eliminato in semifinale o in un turno precedente.

fosse stato eliminato in semifinale o in un turno precedente. Uscendo in semifinale, se lo spagnolo fosse stato battuto ai quarti di finale o prima.

Venendo eliminato ai quarti di finale, qualora l'iberico fosse stato sconfitto al primo turno. Quest'ultima ipotesi, che avrebbe potuto portare entrambi i contendenti a pari punti (13.600), è stata però esclusa dai risultati odierni.

L'evoluzione della classifica dopo i match

Nella giornata odierna, Jannik Sinner ha superato il francese Ugo Humbert con un netto 6-3, 6-0.

Poco dopo, il suo rivale diretto, Carlos Alcaraz, ha risposto con una vittoria per 6-1, 6-3 contro l’argentino Sebastian Báez. Questi esiti hanno di fatto annullato lo scenario che prevedeva una possibile parità di punteggio tra i due campioni. Se Sinner fosse stato eliminato ai quarti e Alcaraz al primo turno, entrambi avrebbero raggiunto quota 13.600 punti, ma tale situazione non si è verificata.

È importante sottolineare che, in caso di parità di punteggio, il regolamento ATP (specificamente la Regola 9.03, Comma E, Subcomma 1) stabilisce che la posizione più elevata venga assegnata al giocatore con il maggior numero di punti conquistati negli Slam, nei Masters 1000 Mandatory (escluso Montecarlo) e nelle ATP Finals.

Secondo questo criterio, Sinner sarebbe stato in vantaggio su Alcaraz.

Le combinazioni ancora aperte per il sorpasso

Nonostante la perdita di una delle opzioni, le possibilità per Jannik Sinner di raggiungere la vetta della classifica mondiale rimangono concrete. Le combinazioni ancora in gioco sono le seguenti:

Sinner vince il torneo di Montecarlo .

vince il torneo di . Sinner arriva in finale a Montecarlo e Alcaraz perde in semifinale o in un turno precedente.

arriva in finale a e perde in semifinale o in un turno precedente. Sinner perde in semifinale a Montecarlo e Alcaraz viene eliminato ai quarti di finale o prima.

Il contesto attuale della classifica mondiale

Attualmente, Carlos Alcaraz ha eguagliato le 66 settimane da numero uno del mondo precedentemente detenute da Jannik Sinner.

Nella classifica ATP provvisoria, Alcaraz guida con 13.590 punti, mentre Sinner ne detiene 12.400. Un elemento favorevole per l'azzurro è che non ha punti da difendere a Montecarlo. Una vittoria nel Principato porterebbe Sinner a 13.400 punti, garantendogli il sorpasso sullo spagnolo e il ritorno al vertice del tennis mondiale.