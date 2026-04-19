Jannik Sinner si prepara ad affrontare il torneo di Roma da protagonista assoluto del tennis mondiale, arrivando nella capitale in vetta sia alla Race ATP, la classifica dell'anno solare, sia al ranking mondiale. La sua leadership è stata consolidata dal forfait di Carlos Alcaraz a Madrid, permettendo a Sinner di mantenere un margine di 250 punti sull'iberico nella Race, con 3.900 punti contro i 3.650 di Alcaraz.

Al terzo posto nella Race si trova il tedesco Alexander Zverev, con 2.290 punti, un distacco incolmabile anche vincendo a Madrid. Sinner, quindi, si presenta a Roma avendo già accumulato i punti necessari per qualificarsi alle ATP Finals dello scorso anno, a riprova della sua costante performance ai massimi livelli.

La Top Ten della Race ATP

La classifica aggiornata della Race ATP vede Jannik Sinner in testa con 3.900 punti, seguito da Carlos Alcaraz a 3.650 e Alexander Zverev a 2.290. Completano la top ten Daniil Medvedev (1.710), Novak Djokovic (1.400), Ben Shelton (1.390), Arthur Fils (1.310), Alex de Minaur (1.295),Felix Auger-Aliassime (1.165) e Flavio Cobolli (1.070). L'eccellente forma dell'azzurro lo conferma tra i principali candidati alla vittoria nei prossimi appuntamenti stagionali, con la qualificazione alle Finals già virtualmente raggiunta.

Sinner numero uno anche nel ranking mondiale

La vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo ha avuto un impatto decisivo anche sulla classifica mondiale.

L'italiano è tornato numero uno del mondo con 13.400 punti, superando Carlos Alcaraz (13.240). La top ten mondiale include inoltre Zverev, Djokovic, Auger-Aliassime, Shelton, de Minaur, Fritz, Musetti e Medvedev. Si registra, inoltre, una crescente presenza di tennisti spagnoli nella top 100, con diversi nomi emergenti nel circuito.

Il percorso stagionale di Sinner, contraddistinto da continuità e risultati di prestigio, lo conferma come protagonista tennistico internazionale, pronto a difendere la sua posizione anche sui campi di Roma.