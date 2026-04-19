I Denver Nuggets, i Los Angeles Lakers, i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers hanno iniziato con il piede giusto il primo turno dei playoff NBA, imponendosi nelle rispettive gare d’esordio e sfruttando il fattore campo. Le quattro squadre hanno così aperto in loro favore le serie al meglio delle sette partite, dimostrando solidità e determinazione davanti al proprio pubblico.

Nuggets, rimonta vincente contro Minnesota con Jokic e Murray

I Nuggets, guidati dalle eccezionali prestazioni di Jamal Murray e Nikola Jokic, hanno prevalso sui Minnesota Timberwolves con un punteggio finale di 116-105.

La squadra di Denver aveva iniziato la partita in salita, trovandosi in svantaggio di ben dodici punti nel primo quarto, ma è riuscita a operare una rimonta energica nel secondo periodo, consolidando poi il vantaggio dopo l’intervallo. Murray si è distinto con 30 punti, mentre Jokic ha realizzato una notevole tripla doppia, mettendo a segno 25 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. La gara è stata intensa e fisica, con oltre quaranta falli fischiati, un fallo flagrante di Jaden McDaniels e un tecnico a coach David Adelman. "Vincere una partita così combattuta è positivo", ha commentato Adelman, elogiando la capacità della sua squadra di reagire dopo un avvio difficile. Per i Timberwolves, Anthony Edwards ha guidato l'attacco con 22 punti, e Rudy Gobert ha contribuito con una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi.

Lakers e Knicks convincenti, Cavaliers dominano a Est

Nella Western Conference, i Los Angeles Lakers di LeBron James (autore di 19 punti) hanno sconfitto gli Houston Rockets per 107-98. Questa vittoria è arrivata nonostante le importanti assenze per infortunio di Luka Doncic e Austin Reaves. Tutti i titolari dei Lakers hanno dimostrato una grande efficacia offensiva, segnando almeno 14 punti ciascuno. Un momento storico ha visto Bronny James debuttare nei playoff, giocando per la prima volta al fianco del padre. I Rockets, dal canto loro, hanno risentito dell’assenza di Kevin Durant, fermato da una contusione al ginocchio.

Sul fronte Eastern Conference, i New York Knicks hanno superato gli Atlanta Hawks con il punteggio di 113-102, in una rivincita del primo turno dei playoff del 2021.

Jalen Brunson ha brillato con 28 punti, mentre Karl-Anthony Towns ha aggiunto 25 punti, mostrando particolare incisività nella seconda metà di gara. CJ McCollum è stato il miglior realizzatore per gli Hawks con 26 punti. Infine, i Cleveland Cavaliers hanno ottenuto una vittoria schiacciante sui Toronto Raptors per 126-113. Protagonista assoluto è stato Donovan Mitchell, che con i suoi 32 punti ha stabilito un record NBA, segnando almeno 30 punti in nove esordi consecutivi ai playoff. James Harden ha contribuito con una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, e Max Strus ha aggiunto 24 punti dalla panchina. RJ Barrett ha chiuso con 24 punti per i Raptors, che non sono mai riusciti a prendere il comando della partita.

Contesto delle serie e assenze importanti

L’inizio dei playoff NBA è stato subito segnato da alcune assenze significative che potrebbero influenzare l’esito delle serie. Tra queste, spiccano l’indisponibilità di Kevin Durant per i Rockets e quella di Luka Doncic e Austin Reaves per i Lakers, fattori che hanno già modificato gli equilibri nelle rispettive sfide. La serie tra Nuggets e Timberwolves si preannuncia intensa, trattandosi del terzo confronto ai playoff negli ultimi quattro anni: Denver aveva eliminato Minnesota nel 2023, per poi essere eliminata l’anno successivo. La fisicità e l’esperienza delle squadre coinvolte promettono una serie combattuta, come evidenziato dal coach Adelman: "Entrambe le squadre sono esperte e abituate a vincere queste partite. Sanno cosa significa giocare in un confronto fisico. C’è rispetto da entrambe le parti, ma anche tanta voglia di vincere".