Il tennista italiano Lorenzo Sonego è tornato a competere ad alti livelli, superando il primo turno dell'ATP 500 di Barcellona. Dopo quasi tre mesi di stop a causa di un problema al polso destro, il giocatore torinese, attuale numero 66 del ranking mondiale, ha dimostrato grande determinazione sulla terra rossa del Real Club de Tennis. Ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martínez, numero 125 ATP e proveniente dalle qualificazioni, in un match combattuto conclusosi con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4.

L'incontro ha visto Sonego prendere il comando nel primo set, aggiudicandoselo con un netto 6-2.

Tuttavia, Martínez ha reagito prontamente nel secondo parziale, pareggiando i conti con un 6-2 a suo favore. Nel set decisivo, Sonego ha ritrovato la sua migliore forma e concentrazione, chiudendo l'incontro per 6-4 e assicurandosi il passaggio al secondo turno del prestigioso torneo catalano.

Il rientro vincente dopo l'infortunio al polso

Il successo di Sonego assume un significato particolare, segnando un rientro atteso e convincente dopo il lungo periodo di assenza forzata. L'infortunio al polso destro lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi, rendendo questa vittoria un segnale importante della sua piena ripresa fisica e mentale. La prestazione sulla terra rossa di Barcellona conferma la capacità del tennista italiano di affrontare e superare avversari ostici, anche dopo un prolungato stop, gestendo efficacemente la pressione del ritorno in campo.

Prossimi impegni e sfide nel torneo

Con la vittoria al primo turno, Lorenzo Sonego si prepara ora ad affrontare una sfida ancora più impegnativa. Al secondo turno, incrocerà la racchetta con il vincitore del match tra Andrey Rublev, numero 15 del mondo e quinta testa di serie del torneo, e l'argentino Mariano Navone, classificato al 44° posto ATP. Questo prossimo incontro sarà cruciale per valutare ulteriormente la sua condizione e le sue ambizioni nel torneo. L'obiettivo è ritrovare la continuità necessaria per competere ai massimi livelli dopo l'interruzione.

Il torneo di Barcellona, uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione sulla terra battuta, rappresenta un banco di prova fondamentale per Sonego. Questa vittoria al rientro lo posiziona nuovamente tra i protagonisti italiani da seguire con attenzione nel circuito ATP, con la speranza di un percorso duraturo e di successo.