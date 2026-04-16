Il sorteggio del tabellone principale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Madrid è fissato per lunedì 20 aprile. L'orario esatto dell'evento deve ancora essere definito, ma è già noto che il main draw, composto da 96 giocatori, prenderà il via mercoledì 22 aprile. Le 32 teste di serie, come da regolamento, faranno il loro ingresso in campo direttamente a partire dal secondo turno.

Al momento, non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale riguardo alla possibilità di seguire il sorteggio in diretta televisiva o in streaming, lasciando un'incertezza sulle modalità di fruizione per gli appassionati.

Il Regolamento Dettagliato del Sorteggio

Il processo di definizione del tabellone principale segue un regolamento preciso. Inizialmente, vengono sorteggiate le posizioni di tutti i tennisti non inclusi tra le teste di serie. Successivamente, al numero uno del seeding viene assegnata la parte alta del tabellone, mentre al numero due spetta la parte bassa, garantendo loro un percorso potenzialmente più agevole nelle fasi iniziali.

Si procede poi con il sorteggio delle posizioni per le teste di serie numero tre e quattro, un passaggio cruciale per determinare chi sarà il favorito rispettivamente nel secondo e nel terzo quarto del tabellone. A seguire, le teste di serie dalla cinque all'otto verranno posizionate in modo da poter incrociare le prime quattro soltanto nella fase dei quarti di finale.

Il sorteggio continua con le teste di serie dalla nove alla dodici, che avranno la possibilità di affrontare agli ottavi di finale proprio le teste di serie comprese tra la cinque e l'otto. I tennisti classificati tra il tredicesimo e il sedicesimo posto nel seeding avranno invece come ipotetici avversari agli ottavi i migliori quattro del torneo.

Infine, i giocatori posizionati tra il diciassettesimo e il ventiquattresimo posto nel ranking dovrebbero, sulla carta, incrociare al terzo turno le teste di serie dalla nove alla sedici. Gli atleti tra il venticinquesimo e il trentaduesimo posto, invece, affronteranno al terzo turno le prime otto teste di serie del tabellone, delineando sfide potenzialmente molto impegnative fin dalle prime battute.

Le Teste di Serie Provvisorie

L'elenco provvisorio delle teste di serie, che verrà ufficializzato dopo la pubblicazione del ranking ATP di lunedì 20 aprile, include nomi di spicco del panorama tennistico mondiale. Tra questi figurano: Jannik Sinner (1), Carlos Alcaraz (2), Alexander Zverev (3), Novak Djokovic (4), Felix Auger‑Aliassime (5), Ben Shelton (6), Alex de Minaur (7), Taylor Fritz (8), Lorenzo Musetti (9), Daniil Medvedev (10), Alexander Bublik (11), Casper Ruud (12), Jiri Lehecka (13), Karen Khachanov (14), Andrey Rublev (15), Flavio Cobolli (16), Valentin Vacherot (17), Tommy Paul (18), Francisco Cerundolo (19), Frances Tiafoe (20), Luciano Darderi (21), Learner Tien (22), Alejandro Davidovich Fokina (23), Cameron Norrie (24), Jakub Mensik (25), Arthur Rinderknech (26), Jack Draper (27), Tomas Martin Etcheverry (28), Arthur Fils (29), Corentin Moutet (30), Tallon Griekspoor (31) e Brandon Nakashima (32).

Il Bernabéu: Campo di Allenamento Inedito

Un'iniziativa inedita caratterizzerà l'edizione di quest'anno: lo storico stadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, ospiterà una pista di terra battuta dedicata agli allenamenti dei giocatori ATP e WTA. Questa speciale struttura sarà disponibile dal 23 al 30 aprile, replicando fedelmente le condizioni di gioco della Caja Mágica.

La pista del Bernabéu sarà utilizzata esclusivamente per le sessioni di allenamento durante la prima settimana del torneo, mentre le partite ufficiali si svolgeranno regolarmente nella sede tradizionale. Gerard Tsobanian, CEO del torneo, ha commentato l'iniziativa sottolineando come "questa proposta innalzerà ulteriormente il livello; avviare una collaborazione con uno dei migliori stadi al mondo, il Bernabéu, casa del Real Madrid, porrà il Mutua Madrid Open in una categoria unica, dove appartengono i migliori".