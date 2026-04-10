La tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 a Puebla, in Messico, ha visto consolidarsi il dominio di Stati Uniti e Turchia nelle prestigiose prove a squadre di ricurvo. La terza giornata di gare, conclusasi nella notte italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, è stata caratterizzata dalle eliminatorie di tutte le competizioni a squadre di ricurvo e del Mixed Team di compound, oltre all'allineamento dei tabelloni individuali di ricurvo ai sedicesimi di finale.

La Turchia ha brillato in modo particolare, con entrambi i terzetti del ricurvo che hanno dimostrato una forma eccellente, raggiungendo la finale con un percorso netto e senza sconfitte nella fase a eliminazione diretta.

Nel settore maschile, il team guidato da Mete Gazoz si preparerà a sfidare gli Stati Uniti, che contano sulla stella indiscussa Brady Ellison, in un incontro che promette grande spettacolo. Per quanto riguarda la competizione femminile, le arciere turche si contenderanno il titolo con la Cina in un match decisivo per la medaglia d'oro.

Le medaglie di bronzo e le finali in programma

Le finali di consolazione hanno già assegnato le prime medaglie di bronzo. Nel ricurvo femminile, il Messico, nazione ospitante, ha conquistato il terzo gradino del podio superando la Spagna con un punteggio di 6-2. Tra gli uomini, la Cina ha replicato il risultato, battendo la Francia per 6-2 e assicurandosi la medaglia di bronzo.

Le sfide per l'oro vedranno gli Stati Uniti e la Cina affrontarsi nella finale del ricurvo misto, mentre la finalissima del compound a coppie miste sarà un affare tra Paesi Bassi e Danimarca, promettendo emozioni e alta tensione.

L'assenza strategica dell'Italia e il calendario delle finali

L'Italia ha optato per una scelta strategica, rinunciando alla trasferta messicana per concentrarsi sulla preparazione dei prossimi Campionati Europei, che si terranno ad Antalya dal 19 al 24 maggio. Questo evento rivestirà un'importanza cruciale, in quanto sarà valido come qualificazione per gli European Games 2027. Sembra inoltre che la squadra azzurra non parteciperà al secondo appuntamento del circuito maggiore, in programma a Shanghai dal 5 al 10 maggio, confermando la volontà di focalizzarsi su obiettivi specifici.

Le attesissime finali delle prove a squadre di ricurvo sono fissate per domenica 12 aprile, mentre le finali del compound si svolgeranno sabato 11 aprile. Tutti gli incontri decisivi saranno trasmessi in diretta dal Jardin del Parque Puebla, una suggestiva location nel cuore della città messicana, e saranno disponibili tramite i principali partner televisivi internazionali e le piattaforme di streaming dedicate, garantendo una copertura globale dell'evento.