L'Aston Villa ha compiuto un passo decisivo e significativo verso le semifinali di Europa League, sbancando il Dall’Ara di Bologna con un perentorio 3‑1 nel match d’andata dei quarti di finale. Questa vittoria in trasferta regala un vantaggio importante e quasi incolmabile agli inglesi, che hanno saputo capitalizzare con cinismo su alcune disattenzioni difensive del Bologna e su un episodio chiave, un gol annullato ai padroni di casa. Il risultato finale, un netto 3-1, costruisce così un solido cuscinetto che si preannuncia determinante per il passaggio del turno e per la loro corsa europea.

La cronaca del match: tra sfortuna e disattenzioni decisive

Nonostante il punteggio finale, che potrebbe apparire severo, il Bologna ha mostrato buona volontà, determinazione e una notevole intensità in campo, creando diverse occasioni da gol che avrebbero potuto cambiare il volto della partita. I rossoblù sono stati però fermati da una serie di episodi sfortunati e da una certa imprecisione sotto porta: ben due conclusioni potenti di Ferguson e Bernardeschi si sono infrante sui legni della porta avversaria, negando il meritato vantaggio. A ciò si è aggiunto un gol di Castro annullato per una posizione di fuorigioco, un episodio che ha ulteriormente penalizzato i padroni di casa e frustrato i loro sforzi.

L'Aston Villa, guidato con grande esperienza dal suo tecnico, ha saputo invece approfittare con freddezza di due errori individuali cruciali della retroguardia bolognese. Una disattenzione di Ravaglia nel finale del primo tempo e un'altra, altrettanto grave, di Heggem all’inizio della ripresa hanno permesso a Konsa e Watkins di siglare le reti che hanno costruito il vantaggio inglese, trasformando ogni sbaglio del Bologna in un caro prezzo da pagare e consolidando la loro posizione.

Il tentativo di rimonta e il colpo finale dell'Aston Villa

Nel concitato e vibrante finale di partita, il Bologna ha provato con tutte le sue forze a riaprire i giochi e a riaccendere le speranze dei propri sostenitori.

È stato Rowe a trovare la via della rete, riuscendo ad accorciare le distanze al novantesimo minuto con un gol che sembrava poter dare una nuova linfa alla squadra. Tuttavia, proprio sull’ultima azione del match, un calcio d’angolo battuto a favore dell’Aston Villa, la difesa del Bologna ha mostrato un'ulteriore e fatale disattenzione, permettendo a Watkins di trovare ancora la rete e siglare il definitivo 3‑1. Questo risultato rappresenta il primo ko casalingo per i rossoblù in questa prestigiosa competizione europea, un esito che, con ogni probabilità, si rivelerà decisivo e difficilmente ribaltabile per il prosieguo della loro avventura in Europa League, mettendo fine, quasi certamente, alla loro corsa in Europa.