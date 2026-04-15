Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dall'ATP 500 di Barcellona a causa di un infortunio al polso destro. Questa decisione, maturata dopo l'emergere del problema già durante la partita contro il finlandese Otto Virtanen, ha costretto il giovane talento a rinunciare al secondo turno del torneo. Con il suo forfait, sfuma l'opportunità per Alcaraz di riconquistare la vetta della classifica mondiale, attualmente detenuta da Jannik Sinner.

Alcaraz, che occupa la seconda posizione nel ranking ATP, ha spiegato la sua scelta con parole di rammarico: "È un infortunio più grave di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future.

Con grande tristezza devo tornare a casa e rimettermi in forma il prima possibile." La conferma della gravità dell'infortunio è giunta in seguito a un test specifico effettuato nella mattinata sul polso dolorante, rendendo inevitabile lo stop immediato.

Conseguenze sul ranking ATP

Il forfait di Barcellona avrà un impatto diretto sulla posizione di Alcaraz nel circuito. La perdita di 280 punti nella classifica ATP gli impedisce di effettuare il controsorpasso su Sinner per il primo posto mondiale. Il torneo catalano era infatti una delle occasioni più concrete per Alcaraz di tornare in vetta, specialmente dopo la recente sconfitta nella finale del Rolex Monte-Carlo Masters contro l'azzurro, un match che già metteva in palio la leadership del ranking.

La stagione di Alcaraz e le prospettive

Nonostante questo intoppo, il ventiduenne Carlos Alcaraz aveva iniziato la stagione con un bilancio di rilievo: ventidue vittorie e sole tre sconfitte. Un percorso che lo ha visto trionfare in tornei prestigiosi come l'Australian Open e a Doha. La sua assenza a Barcellona è un duro colpo sia per le sue ambizioni personali sia per il pubblico. Il ritiro è stato ufficializzato dagli organizzatori del torneo, che hanno confermato l'impossibilità per il tennista di affrontare Tomas Machac. Il percorso di recupero sarà ora fondamentale per permettere ad Alcaraz di tornare pienamente competitivo nei prossimi appuntamenti del circuito.