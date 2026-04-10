La Semifinale Play Off SuperLega di pallavolo entra in una fase potenzialmente decisiva con Gara 3 tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma domenica 12 aprile alle ore 18.00 al Pala Barton Energy. I Block Devils, avanti 2-0 nella serie, hanno l’opportunità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e staccare il pass per la finale Scudetto. Piacenza, al contrario, si trova con le spalle al muro e dovrà compiere un’impresa per allungare la serie e riaprire i giochi. Il momento è delicato e la pressione sarà tutta sulla formazione emiliana.

Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV .

Le vittorie di Perugia nelle prime due gare

Perugia ha costruito il proprio vantaggio grazie a due prestazioni solide e concrete. In Gara 1 gli umbri si sono imposti 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-22), sfruttando al meglio i momenti chiave dei set, pur concedendo qualcosa nel terzo parziale. Ancora più forte la prova in Gara 2, con il successo esterno per 3-1 (18-25, 25-22, 20-25, 20-25), maturato grazie a una partenza aggressiva e a una gestione più lucida nei finali di set. Piacenza ha provato a reagire, soprattutto nel secondo parziale, ma non è riuscita a trovare continuità.

Da sottolineare come Perugia sia stata una squadra fin qui impeccabile nella fase play off, essendo al momento ancora imbattuta.

Il duello tra Ben Tara e Bovolenta

A indirizzare la serie è stato finora l’impatto devastante di Wassim Ben Tara, autentico trascinatore di Perugia e MVP in entrambe le gare. Nell’ultimo confronto l’opposto tunisino ha chiuso con 22 punti, 2 muri e un eccellente 62% in attacco, confermandosi punto di riferimento costante per i suoi. Dall’altra parte, Piacenza si aggrappa al talento e alla fisicità di Alessandro Bovolenta, autore di 18 punti e tra i pochi a garantire continuità offensiva. Il confronto tra i due opposti sarà ancora una volta determinante: dalla loro efficacia passeranno molte delle possibilità delle rispettive squadre in una Gara 3 che può già decidere il destino della serie.