La Semifinale Play Off SuperLega di pallavolo entra nel vivo con Gara 3 tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, in programma sabato 11 aprile alle ore 18.00. Dopo le prime due sfide, la serie è perfettamente in equilibrio sull’1-1, rendendo questo terzo atto uno snodo cruciale nella corsa alla finale. Verona torna tra le mura amiche con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e rimettere pressione agli avversari, mentre Civitanova arriva con entusiasmo e rinnovata fiducia dopo aver rimesso in carreggiata la serie. Il match tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV .

La vittoria di Civitanova in Gara 2

La risposta della squadra di Medei non si è fatta attendere: all’Eurosuole Forum Civitanova ha imposto il proprio ritmo, superando Verona 3-1 (26-24, 25-21, 21-25, 25-22). Il primo set, combattuto punto a punto, si è deciso nel finale anche grazie a un errore offensivo di Keita, mentre nel secondo i marchigiani hanno preso il controllo del gioco sospinti dal calore del pubblico. Verona ha avuto il merito di reagire nel terzo parziale, trovando efficacia con Noumory Keita e Aleksandar Nedeljkovic, ma nel quarto Civitanova ha saputo gestire il ritorno degli avversari e chiudere con lucidità. Una vittoria che ha riaperto completamente i giochi e allungato la serie almeno a Gara 4.

Il top scorer del match è stato Aleksandar Nikolov di Civitanova, autore di 18 punti totali.

I protagonisti attesi in campo

Le due squadre dovrebbero ripartire dagli assetti già visti nell’ultimo confronto. Civitanova si affida alla regia di Boninfante, con Bottolo, Nikolov e Loeppky in banda e la coppia Gargiulo-Podrascanin al centro, mentre Balaso guida la seconda linea. Dall’altra parte Verona punta sull’esperienza di Christenson al palleggio e sulla potenza di Darlan come terminale offensivo, con Keita e Mozic schiacciatori e Zingel e Vitelli al centro. Staforini sarà il libero. Le individualità non mancano, ma sarà ancora una volta l’equilibrio tra servizio, ricezione e gestione dei momenti chiave a determinare l’esito di una Gara 3 che può indirizzare l’intera serie.