La Lube Civitanova ha riaperto la semifinale scudetto di volley maschile, sconfiggendo Verona per 3-1 nella gara-2. Il successo, ottenuto all’Eurosuole Forum, ha permesso ai marchigiani di pareggiare la serie sull'1-1, mantenendo viva la corsa verso la finale. Le prestazioni decisive di Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov sono state fondamentali per la vittoria biancorossa, permettendo alla Lube di reagire dopo la sconfitta in gara-1 e le difficoltà in Champions League.

Il primo set si è risolto sul 24-24 a favore di Civitanova, grazie a due errori consecutivi di Keita (uno al servizio e uno in parallela).

Nel secondo parziale, la svolta è arrivata sul 16-15: un errore al servizio di Keita, un primo tempo di Podrascanin e un ace di Loeppky hanno permesso alla Lube di allungare fino al 19-15, mettendo in difficoltà Verona.

Svolgimento del match e protagonisti

Verona ha reagito nel terzo set, pareggiando sul 20-20 con due muri di Nedeljkovic e un intervento decisivo di Darlan, chiudendo poi il parziale a proprio favore. Tuttavia, il quarto set ha mantenuto un'alta intensità fino al 22-22. A quel punto, Mattia Bottolo si è distinto con un attacco vincente e un muro, seguiti da un errore di Darlan che ha sancito la vittoria dei biancorossi.

Tra i migliori in campo per Civitanova, spiccano Aleksandar Nikolov (18 punti) e Mattia Bottolo (12).

In doppia cifra anche l’opposto Eric Loeppky (11 punti), mentre il centrale Giovanni Gargiulo ha contribuito con 10 punti e 4 muri. Per Verona, le prestazioni di Noumory Keita (16 punti), Darlan Souza (11) e Aleksandar Nedeljkovic (10) non sono state sufficienti.

La serie verso gara-3

La serie, ora in perfetto equilibrio sull'1-1, si sposterà a Verona per la gara-3, un appuntamento che si preannuncia decisivo per le sorti della semifinale. Il confronto tra le due formazioni si conferma estremamente combattuto, promettendo ulteriori emozioni e un'alta posta in palio per l'accesso alla finale scudetto.