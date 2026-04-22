Oggi, Tyra Grant scenderà in campo per il suo debutto nel tabellone principale del WTA1000 di Madrid, affrontando la tennista francese Elsa Jacquemot. L'incontro, valido per il primo turno del prestigioso torneo spagnolo, si terrà sul Campo 8 come quarto e ultimo match in programma. L'inizio delle gare è previsto per le ore 13:30, in una delle competizioni più significative del circuito femminile internazionale.

Gli appassionati italiani potranno seguire l'incontro di Tyra Grant in diretta televisiva su SuperTennis HD e sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211).

Si attendono comunicazioni in mattinata per la conferma del canale Sky specifico. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. Sarà inoltre offerta una diretta testuale per chi desidera aggiornamenti in tempo reale.

Il Torneo WTA Madrid: Struttura e Copertura Globale

Il WTA1000 di Madrid si articola su diversi campi, inclusi il rinomato Manolo Santana Stadium e i campi esterni, come il Campo 8. La programmazione del torneo prevede sessioni diurne e serali, offrendo agli spettatori la possibilità di accedere a molteplici incontri attraverso le piattaforme digitali e i servizi di streaming dedicati. Questa prestigiosa manifestazione, che vede la partecipazione delle migliori tenniste a livello mondiale, garantisce un'ampia copertura per seguire i match sia in diretta che in differita, grazie alla varietà delle opzioni di trasmissione.

La copertura televisiva e streaming del torneo si estende globalmente. In Spagna, paese ospitante, le partite sono visibili in chiaro su RTVE e via abbonamento su Movistar+. Per altri paesi europei, le opzioni includono Eurosport France, Sky Deutschland e Ziggo Sport. Negli Stati Uniti, la trasmissione è curata da Tennis Channel, mentre in America Latina è ESPN International a garantire la visione. Anche in Italia, oltre ai canali Sky e SuperTennis, le rispettive piattaforme digitali assicurano una copertura completa per tutti gli appassionati.

Programmazione e Opzioni di Visione Internazionale

La programmazione del Mutua Madrid Open prevede sessioni diurne, con apertura dei cancelli alle ore 9:00 e inizio del primo match alle 10:00.

Le sessioni serali, invece, iniziano con l'apertura alle 18:30 e il primo incontro alle 20:00. Gli spettatori hanno la possibilità di seguire contemporaneamente più match grazie alle app e ai servizi di streaming ufficiali, tra cui Sky Go, RTVE Play, Tennis TV e WTA TV. Questa vasta copertura globale è studiata per rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale, offrendo trasmissioni dedicate in ogni continente e la comoda opzione di rivedere i match on demand poco dopo la loro conclusione.

In sintesi, per seguire l'atteso primo turno tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot al WTA1000 di Madrid, le opzioni sono molteplici: dalla televisione tradizionale allo streaming online, fino alle dirette testuali. Ogni appassionato potrà scegliere la modalità più congeniale per non perdere neanche un momento di questo importante match.