Tyra Grant continua il suo momento positivo nel circuito internazionale, ottenendo un'importante vittoria nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid. La diciottenne romana ha superato la slovena Veronika Erjavec, numero 96 del ranking mondiale e quindicesima testa di serie, con il punteggio di 7-6 7-5. L'incontro, durato quasi due ore sui campi in terra battuta della capitale spagnola, avvicina la giovane tennista italiana, presente grazie a una wild card, all'accesso al main draw del prestigioso torneo.

Grant, classe 2008 e attuale numero 262 WTA, ha dimostrato notevole solidità mentale e una spiccata capacità di rimonta.

Nel primo set, ha recuperato un break di svantaggio dal 3-5, imponendosi poi al tie-break. Nel secondo parziale, dopo essere andata sotto 0-2, ha ribaltato la situazione, chiudendo l'incontro con determinazione. Questo successo è il settimo su otto incontri disputati da Grant nel mese di aprile, un periodo che l'ha vista trionfare al W35 di Santa Margherita di Pula e raggiungere il secondo turno al W75 di Portorose, dove è stata sconfitta in tre set dall'ex numero 32 al mondo Sara Sorribes Tormo.

Il percorso verso il tabellone principale

La vittoria su Erjavec è un passo significativo per Tyra Grant, che ora affronterà l’ungherese Panna Udvardy, 27 anni, quarta testa di serie delle qualificazioni e numero 78 del mondo.

Grant, che ha già una wild card per il main draw degli Internazionali d’Italia a Roma, sta consolidando la sua posizione come una delle promesse più interessanti del tennis italiano, dimostrando di poter competere efficacemente anche contro avversarie di classifica superiore.

La partita contro Erjavec ha messo in luce la maturità tattica della giovane azzurra. Grant ha mantenuto la calma nei momenti cruciali, confermando la sua efficacia nei tie-break e nelle rimonte. Le statistiche del confronto diretto, l'unico finora tra le due, vedono Grant in vantaggio 1-0. La diciottenne italiana ha mostrato una buona efficienza sulla seconda di servizio (41,12%) e una solida percentuale di break point salvati (50,85%).

Ha conquistato 14 giochi contro gli 11 della slovena, sottolineando la sua abilità contro una top 100.

Performance e prospettive

Le statistiche stagionali di Tyra Grant sono particolarmente incoraggianti. Nel 2026, ha già vinto un titolo e vanta un'impressionante percentuale di vittorie del 76,92% (10-3). Il suo rendimento contro avversarie meglio classificate è del 61,90%, un dato cruciale che testimonia la sua capacità di superare sfide impegnative. Il successo di Madrid rappresenta un ulteriore, importante passo avanti nella sua giovane carriera, proiettandola verso la prossima sfida che potrebbe aprirle le porte del tabellone principale di un prestigioso WTA 1000.