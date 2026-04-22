La giovane tennista italiana Tyra Grant ha celebrato un traguardo significativo, conquistando la sua prima vittoria in un tabellone principale del circuito maggiore. Questo successo è arrivato al WTA 1000 di Madrid, dove Grant si è imposta nel primo turno contro la francese Elsa Jacquemot, guadagnandosi così l'accesso ai trentaduesimi di finale. La diciottenne, che aveva inizialmente ottenuto una wild card per le qualificazioni sulla terra rossa della capitale spagnola, ha dimostrato grande determinazione superando anche questa fase "con le sue forze", come ha sottolineato lei stessa, e si prepara ora ad affrontare la veterana rumena Sorana Cîrstea.

Al termine della partita, Grant ha espresso tutta la sua profonda soddisfazione per il risultato raggiunto. "Bellissimo, comunque ho giocato altri 1000 con wild card ma essermi qualificata con le mie forze ed avere giocato questa partita è bellissimo", ha dichiarato la giovane atleta, aggiungendo: "Mi sentivo bene in campo e sono molto soddisfatta. È un gioco che dipende da me: le cose succedono dopo che io faccio qualcosa, ho un gioco aggressivo, cerco di andare a prendere il punto e detto io il gioco solitamente". Queste parole evidenziano la sua consapevolezza e la sua mentalità proattiva, elementi chiave che le hanno permesso di avvicinarsi alla top 200 del ranking WTA grazie a questa straordinaria performance.

Un percorso di crescita e miglioramento costante

La tennista ha voluto sottolineare anche gli importanti progressi compiuti negli ultimi mesi, in particolare sotto il profilo atletico. "Mi sento migliorata nella parte atletica, abbiamo lavorato molto in pre-season sull’atletica e sugli spostamenti, ho fatto tanto cardio, anche a causa di un infortunio", ha spiegato Grant. Ha poi aggiunto che "Questa è stata una parte importante, come mi muovo in campo mi aiuta ad avere colpi più efficaci". Il lavoro intenso svolto durante la preparazione pre-stagionale si è rivelato fondamentale, fornendo a Grant la solidità e la sicurezza necessarie per affrontare con successo gli impegni del circuito maggiore.

In un momento di grande gioia, la giovane atleta ha voluto dedicare questa significativa vittoria alle persone che le sono state più vicine e che l'hanno supportata nel suo percorso. "Alla mia famiglia, ai miei allenatori che mi sono stati molto vicini in questo periodo, a mio fratello che ieri mi ha scritto un messaggio sentito per la prima volta", ha affermato, riconoscendo il ruolo cruciale del suo entourage nella sua crescita personale e sportiva.

La prestazione dominante di Grant a Madrid

Nel dettaglio della sua prestazione contro Elsa Jacquemot, Tyra Grant ha mostrato una superiorità netta, dominando il match con un perentorio 6-1, 6-2. La giovane italiana ha messo a segno ben trentacinque vincenti, dimostrando una particolare efficacia con il suo dritto.

La sua partita è stata caratterizzata da una solidità impressionante, specialmente nel primo set. Sebbene nel secondo parziale abbia dovuto affrontare una palla break, Grant è riuscita a mantenere il controllo, confermando la sua "pesantezza di palla impressionante" e i notevoli miglioramenti sotto il profilo atletico. Questi elementi sono stati determinanti per il suo successo, evidenziando la sua continua evoluzione nel panorama tennistico internazionale.