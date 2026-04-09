La Maratona di Milano 2026 si appresta a vivere un'edizione da record domenica 12 aprile, con un nuovo percorso e una partecipazione senza precedenti. La ventiquattresima edizione vedrà al via oltre 15.000 runner, un numero che supera nettamente i 10.200 del 2025 e gli 8.500 di due anni fa. Questa straordinaria affluenza è arricchita da una forte componente internazionale, con atleti provenienti da oltre 120 Paesi e il 63% degli iscritti dall'estero. Significativa anche la crescita della partecipazione femminile, che raggiunge il 23%, confermando il crescente interesse per l'evento.

Tra le principali novità spicca l'introduzione di un nuovo tracciato, che abbandona la tradizionale formula ad anello per adottare un percorso lineare. La partenza è fissata alle ore 8.15 da Corso Sempione, con l'Arco della Pace sullo sfondo, in direzione Piazza Firenze. Questo nuovo disegno è stato studiato per rendere la gara più scorrevole e veloce, in particolare nei primi tredici chilometri. L'ampia carreggiata di Corso Sempione, infatti, permetterà ai runner di evitare le congestioni iniziali, favorendo un avvio di gara più fluido.

Il Percorso: Tra Simboli Cittadini e Sfide Atletiche

Dopo il passaggio a Piazza Firenze, il percorso si snoda attraverso i luoghi più iconici di Milano. I maratoneti attraverseranno il Cimitero Monumentale, Piazza Gae Aulenti, Porta Venezia, Porta Romana, la Darsena, City Life, Monte Stella, l'Ippodromo e lo Stadio San Siro.

La corsa prosegue fino al Parco di Trenno, dove, intorno al trentesimo chilometro, si affronterà la parte più impegnativa della gara, situata nella zona del Gallaratese. Da qui, il tracciato riporterà gli atleti verso il centro, toccando il Castello Sforzesco, San Babila e Corso Vittorio Emanuele, fino all'emozionante traguardo nella magnifica cornice di Piazza del Duomo.

Una Maratona Sempre Più Globale

L'edizione 2026 della Maratona di Milano conferma la sua forte vocazione internazionale, con una presenza di runner stranieri che supera il 60%. Il nuovo percorso, più veloce e lineare, è stato pensato per favorire prestazioni di alto livello e attrarre atleti di rilievo mondiale. In attesa di conoscere i nomi dei "big" che prenderanno parte alla gara, la città si prepara ad accogliere migliaia di appassionati, pronta a vivere una giornata di sport e festa che coinvolgerà l'intero territorio.