La Virtus Bologna ha subito la sua ventiduesima sconfitta stagionale in Eurolega, arrendendosi al Valencia Basket con il punteggio di 81-94 in una partita disputata alla Virtus Arena. La serata è stata dominata dalla prestazione eccezionale di Nate Reuvers, autore di 33 punti, che ha trascinato gli spagnoli alla vittoria e ha stabilito il suo record personale di punti nella competizione. Per la Virtus, guidata da Nenad Jakovljevic, la sconfitta segna un ulteriore passo indietro in una stagione europea già complessa.

Il match si è aperto all'insegna dell'equilibrio, con la Virtus che ha tentato un primo allungo portandosi sul 12-7 grazie ai canestri di Carsen Edwards e Alston.

La reazione del Valencia non si è fatta attendere: le triple di Badio e Reuvers hanno innescato un parziale di 13-2, ribaltando il risultato e chiudendo il primo quarto sul 20-22, preludio di una sfida combattuta e incerta.

Il dominio di Reuvers e la svolta nel secondo tempo

Anche nel secondo periodo il confronto è rimasto serrato, caratterizzato da continui cambi di fronte. Edwards e Niang hanno riportato avanti la Virtus sul 32-28, ma è stato ancora Reuvers a ricucire lo strappo per la formazione spagnola. Poco prima dell'intervallo, Matt Costello ha siglato una tripla sulla sirena, permettendo al Valencia di andare al riposo in vantaggio per 44-43. Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti, guidati da Pedro Martinez, hanno aumentato l'intensità difensiva e trovato soluzioni offensive più efficaci, in particolare grazie al contributo di Pradilla e Badio.

La tripla di De Larrea ha fissato il punteggio sul 69-59, mentre la Virtus ha faticato a trovare la via per rientrare in partita, nonostante i tentativi di Edwards, che ha chiuso la sua prestazione con 26 punti.

Nel quarto e decisivo periodo, il Valencia Basket ha preso il controllo definitivo della gara, allungando il divario fino a un massimo di dieci punti. Nonostante un ultimo sforzo della Virtus, che è riuscita a ridurre lo svantaggio a sei lunghezze, gli ospiti hanno mantenuto la calma e hanno sigillato la vittoria con il punteggio finale di 94-81. Questo successo storico segna la prima vittoria del Valencia sul campo della Virtus Bologna in Eurolega.

Implicazioni e statistiche chiave della partita

La vittoria è di fondamentale importanza per il Valencia, che consolida la propria posizione nella zona Play-In, mantenendo vive le ambizioni di concludere la stagione tra le prime quattro della classifica. La prestazione di Nate Reuvers, con 33 punti e 9 rimbalzi, è stata senza dubbio il fattore determinante, evidenziando la sua importanza cruciale in ogni fase del match. Per la Virtus Bologna, invece, la situazione in Eurolega si complica ulteriormente, con una serie di risultati negativi che continuano a pesare sul morale e sulle prospettive della squadra.

Il tabellino finale ha registrato per la Virtus Bologna i 26 punti di Carsen Edwards, i 10 di Alston e i 6 di Diouf.

Per il Valencia Basket, oltre ai 33 punti di Reuvers, si sono distinti Badio con 15 punti e Moore con 7. La squadra spagnola ha dimostrato grande solidità e determinazione, gestendo con maestria i momenti cruciali dell'incontro fino alla sirena finale.