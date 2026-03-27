L'Olimpia Milano ha conquistato una vittoria fondamentale nel derby italiano di Eurolega, superando la Virtus Bologna con un netto 103-87. La partita, disputata al Forum, ha visto la formazione di Giuseppe Poeta dominare l'incontro per tutti i quaranta minuti, rilanciando le proprie ambizioni di Play-In, sebbene la strada verso la qualificazione rimanga in salita.

L'Olimpia ha iniziato l'incontro con grande determinazione, portandosi rapidamente sul +9 grazie a Quinn Ellis, autore di una prestazione eccezionale con 18 punti e 7 assist. Il primo quarto si è concluso con i padroni di casa in vantaggio per 32-19, anche grazie a una tripla di Ricci sulla sirena.

Nel secondo periodo, Milano ha ulteriormente allungato il divario, raggiungendo il +16 con Devin Booker. Tuttavia, la Virtus ha mostrato una reazione d'orgoglio, riducendo lo svantaggio fino al -4, prima che Ellis segnasse un'altra tripla allo scadere del primo tempo, fissando il punteggio sul 57-49.

Milano in controllo costante, Virtus mai realmente minacciosa

Al rientro dagli spogliatoi, l'Olimpia ha piazzato un parziale di 7-0, consolidando il proprio vantaggio. Nonostante i tentativi di rimonta della Virtus, guidata da Vildoza, la squadra di Poeta ha mantenuto saldamente il controllo del match. Il massimo vantaggio è stato raggiunto con una schiacciata di Josh Nebo, portando il punteggio sul +16.

L'ultimo quarto si è aperto con un ulteriore parziale milanese di 8-0, che ha di fatto messo in cassaforte la vittoria per l'Olimpia. Bolmaro ha poi messo il sigillo finale, e negli ultimi minuti la partita è scivolata via senza ulteriori sussulti fino al risultato definitivo di 103-87.

Tra i protagonisti assoluti dell'Olimpia spiccano Zach LeDay, miglior realizzatore con 19 punti e 8 rimbalzi, e Devin Booker con 14 punti. Hanno raggiunto la doppia cifra anche Marko Guduric (11 punti) e Josh Nebo (11 punti). Per la Virtus Bologna, allenata da Dusko Ivanovic, gli sforzi di Saliou Niang (15 punti) e Momo Diouf (14 punti) non sono stati sufficienti a cambiare le sorti dell'incontro.

Dettagli e implicazioni della sfida di Eurolega

La sfida, che ha richiamato 8.564 spettatori all'Unipol Forum, ha visto l'Olimpia Milano chiudere in vantaggio ogni singolo quarto (32-19, 25-30, 22-17, 24-21). La Virtus, incappata nel quarto ko consecutivo, ha provato a reagire con maggiore intensità nel secondo periodo, ma non è mai riuscita a impensierire seriamente i padroni di casa. Per Milano, questa vittoria mantiene vive le speranze di qualificazione al Play-In, anche se la squadra non potrà più permettersi passi falsi e dovrà attendere risultati favorevoli dagli altri campi.

Il successo dell'Olimpia è il risultato di una prestazione corale, evidenziata dai cinque giocatori in doppia cifra e da una difesa solida nei momenti cruciali. Per la Virtus, invece, la striscia negativa si allunga, e la squadra dovrà ritrovare la giusta compattezza in vista dei prossimi impegni europei.