Il giovane talento italiano della Formula 1, Kimi Antonelli, ha condiviso le sue riflessioni sulla lunga pausa imposta dal calendario, seguita alle sue recenti vittorie in Cina e Giappone. Intervistato nella sua residenza a San Marino, Antonelli ha espresso un certo rammarico per lo stop prolungato, pur riconoscendo l'importanza di questo periodo per recuperare le energie dopo un avvio di stagione particolarmente intenso.

"È un peccato avere una pausa così lunga, ma allo stesso tempo non mi lamento troppo, perché posso trascorrere diversi giorni a casa.

È fondamentale, visto che l'inizio di stagione e il pre-stagione sono stati molto intensi. È sempre bello e importante poter passare del tempo qui", ha dichiarato Antonelli, sottolineando come il ritmo serrato delle prime gare abbia reso prezioso questo momento di riposo.

Le sfide della pausa e la concorrenza

Antonelli non nasconde che la pausa potrebbe offrire agli avversari l'opportunità di colmare il divario. "Mi manca già la pista. Mi dispiace perché veniamo da un inizio di stagione positivo, la macchina va molto forte. Questa pausa offre maggiori possibilità agli avversari di avvicinarsi, anche se sono certo che il team stia spingendo al massimo. Personalmente, preferirei continuare, perché con lo stop si perde un po' il ritmo", ha affermato il pilota.

Il campione ha evidenziato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di perfezionare dettagli cruciali come le partenze, attraverso sessioni al simulatore e test programmati. Antonelli è consapevole che i rivali, in particolare la Ferrari, potrebbero beneficiare di sviluppi tecnici consentiti dal regolamento. Tuttavia, ha ribadito la sua piena fiducia nel lavoro del proprio team e nella capacità di introdurre aggiornamenti significativi per mantenere la competitività.

L'Italia nel cuore: calcio e motorsport

Durante l'intervista, Antonelli ha anche toccato il tema della mancata qualificazione della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali. "È un peccato non andare ai Mondiali quest'anno.

Ho un bellissimo ricordo degli Europei: ero alla gara di Sarno, a Napoli, e dopo aver vinto, io e mia madre siamo corsi a casa per guardare la finale. È stato un periodo bellissimo. Mi è dispiaciuto molto non vedere la Nazionale qualificarsi per i Mondiali. È un motivo in più per cercare di continuare a portare l'Italia in alto nel mio ambito", ha raccontato con emozione.

Con queste parole, Antonelli ha ribadito il suo forte desiderio di rappresentare al meglio l'Italia nel motorsport, evidenziando come il suo successo personale possa essere fonte di orgoglio italiano, specialmente in un momento di difficoltà sportiva per il calcio nazionale.

Programma di lavoro e fiducia nel team

La pausa non significa inattività per Antonelli, che ha già delineato un programma intenso: sessioni al simulatore per migliorare le partenze, test in GP2, prove Pirelli con la Formula 1 e giornate dedicate al go-kart, con una possibile incursione nel GT.

"Sarà una pausa all'insegna della pista, del simulatore a casa e dell'allenamento", ha spiegato. Il pilota ha inoltre espresso piena fiducia nella capacità del team di introdurre aggiornamenti importanti e di preservare l'eccellente competitività dimostrata nelle prime fasi della stagione.