La giornata di mercoledì al WTA Linz ha segnato il completamento degli ottavi di finale nella parte alta del tabellone e gli ultimi due incontri dei sedicesimi. La protagonista indiscussa è stata Mirra Andreeva, prima favorita del seeding, che ha superato con autorità la statunitense Sloane Stephens, vincitrice dello US Open 2017, con un convincente 6-4, 6-2 in appena un’ora e venti minuti. La giovane russa conferma così il suo ruolo di principale candidata al titolo, esibendo solidità e continuità nel proprio gioco.

Tra le altre atlete in evidenza, la romena Sorana Cîrstea, quinta testa di serie, ha beneficiato del ritiro dell’ungherese Dalma Galfi sul 5-0 a suo favore.

La lettone Jelena Ostapenko, quarta favorita, ha invece regolato la filippina Alexandra Eala con un doppio 6-4, 7-5 in un’ora e quarantaquattro minuti. Degna di nota la rimonta della romena Elena Gabriella Ruse (numero 89 WTA), che ha prevalso sull’ucraina Dayana Yastremska per 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e ventinove minuti. L’ucraina Anhelina Kalinina, lucky loser, ha superato l’ungherese Panna Udvardy 5-7, 6-1, 6-0, mentre l’austriaca Anastasia Potapova ha battuto la cinese Shuai Zhang 6-4, 6-4.

Andreeva conferma il suo status di favorita

Mirra Andreeva, numero uno del tabellone e decima nel ranking mondiale, si è presentata a Linz con un solido record di undici vittorie e quattro sconfitte sulla terra battuta negli ultimi dodici mesi.

La sua convincente prestazione contro Stephens ha pienamente confermato le aspettative: la russa ha saputo gestire i momenti cruciali, imponendo il proprio ritmo e sfruttando una solida percentuale di punti vinti con la prima di servizio. Il torneo austriaco, che quest’anno si disputa su terra indoor, vede Andreeva come principale punto di riferimento grazie alla sua efficienza nei fondamentali e alla capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi.

Nel tabellone, la presenza di altre giocatrici di alto livello come Ostapenko e Cîrstea promette equilibrio e spettacolo. La lettone, già vincitrice di un titolo WTA 500 sulla terra lo scorso anno, si conferma avversaria temibile grazie a un gioco aggressivo e a un’ottima percentuale di conversione delle palle break.

Cîrstea, d’altro canto, pur con una limitata esperienza recente sulla terra, ha mostrato solidità e determinazione, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali nei prossimi turni.

Contesto del torneo e le prospettive

L’edizione 2026 del torneo di Linz si distingue per la presenza di otto teste di serie tra le prime quaranta del ranking mondiale e per il passaggio alla terra battuta indoor, una novità che ha reso la competizione ancora più avvincente. Oltre ad Andreeva, tra le favorite spiccano la campionessa uscente Ekaterina Alexandrova e la russa Liudmila Samsonova, entrambe con ottime credenziali su questa superficie. La buona forma di giocatrici come Ostapenko e Cîrstea rende la corsa al titolo particolarmente aperta e incerta.

Le statistiche recenti confermano la solidità di Andreeva sulla terra, con una percentuale di vittorie superiore al settantatré per cento nel 2025 e una gestione efficace dei punti cruciali. Ostapenko si distingue per la capacità di chiudere i match nei momenti chiave, mentre Cîrstea spicca per l’elevata percentuale di punti vinti con la prima di servizio. Il WTA Linz si conferma così uno degli appuntamenti più interessanti della stagione sulla terra indoor, con numerose protagoniste pronte a contendersi il prestigioso titolo.