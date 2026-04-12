Si è conclusa a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, un evento che ha visto sfidarsi i migliori atleti internazionali. L'ultima finale in programma, quella della carabina 10 metri femminile, ha incoronato vincitrice la cinese Wang Zifei, che ha dimostrato una superiorità netta, affermandosi come una delle figure di spicco della disciplina a livello mondiale. La sua prestazione ha messo in luce non solo la sua abilità tecnica, ma anche la sua capacità di gestire la pressione in un contesto altamente competitivo.

La competizione per il gradino più alto del podio si è rivelata particolarmente avvincente, decisa solamente al termine dei 24 colpi regolamentari. Wang Zifei ha prevalso sulla norvegese Jeanette Hegg Duestad per un margine esiguo di mezzo punto, chiudendo con un punteggio di 252.9 contro i 252.4 dell'avversaria. Un risultato al cardiopalma che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo tiro. Il terzo posto è stato conquistato da un'altra atleta cinese, Han Jiayu, che si è assicurata la medaglia di bronzo con 231.5 punti, uscendo dalla contesa per l'oro a due colpi dalla fine.

Ai piedi del podio si è classificata la finlandese Marianne Palo, che ha ottenuto la quarta posizione con 210.3 punti.

A seguire, l'indiana Sonam Uttam Maskar si è piazzata quinta con un totale di 188.5. La sesta posizione è stata occupata dall'atleta individuale neutrale Mariia Vasileva, eliminata con 167.0 punti. La giapponese Misaki Nobata ha concluso al settimo posto con 146.3 punti, dopo aver perso uno shoot-off contro Vasileva, mentre l'ottava e ultima posizione della finale è andata alla norvegese Amalie Evensen, con 125.0 punti.

Le azzurre fuori dalle qualificazioni

Per quanto riguarda la partecipazione italiana, le due azzurre in gara non sono riuscite a superare la fase delle qualificazioni, non accedendo così alla finale. Sofia Benetti ha concluso la sua prova al trentottesimo posto, registrando un punteggio di 627.9.

Martina Ziviani, invece, si è classificata settantunesima con 624.4 punti. La competizione si è dimostrata particolarmente impegnativa per le rappresentanti italiane, che non sono riuscite a inserirsi tra le migliori atlete della specialità in questa prima uscita stagionale.

La Cina protagonista anche nella gara a squadre miste

La tappa di Granada ha ulteriormente evidenziato il dominio della Cina nel tiro a segno, con un'altra vittoria di prestigio nella gara a squadre miste di carabina 10 metri. La stessa Wang Zifei, affiancata dal compagno di squadra Sheng Lihao, ha conquistato il titolo, dimostrando la profondità e la forza del team cinese. La coppia ha affrontato una finale combattuta contro il duo ungherese composto da Eszter Denes e Istvan Marton Peni, riuscendo a imporsi con un punteggio finale di 504.3, superando gli avversari per poco meno di due punti.

Questo successo nel mixed team conferma la straordinaria preparazione e la coesione della squadra cinese, che si proietta come una delle nazionali da battere in questa stagione internazionale, sia nelle prove individuali che in quelle a squadre.