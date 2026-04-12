Simon Laengenfelder ha dominato il Gran Premio di Sardegna MX2, conquistando la vittoria assoluta del quarto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Sulla sabbia di Riola Sardo, il pilota tedesco della KTM si è imposto in gara‑2, approfittando di un errore cruciale di Sacha Coenen nelle fasi iniziali. Questo successo gli ha permesso di consolidare ulteriormente la sua posizione in vetta alla classifica generale del campionato.

La svolta di Gara-2 e il podio

Il campione del mondo in carica, già secondo in gara‑1 e nella Qualifying Race, ha ereditato la leadership nella seconda manche domenicale a seguito della caduta di Sacha Coenen.

Il pilota belga, inizialmente scivolato intorno alla decima posizione, ha dimostrato grande tenacia compiendo una rimonta spettacolare che lo ha portato a chiudere la gara al secondo posto. Il terzo gradino del podio di gara‑2 è stato occupato da Camden McLellan, in sella alla sua Triumph. Per quanto riguarda la classifica generale del GP sardo, il podio è stato completato da Liam Everts (Husqvarna), grazie ai suoi piazzamenti in terza e quarta posizione nelle due manche.

Gli italiani e la classifica di campionato

La giornata si è rivelata complessa per i piloti italiani di punta. Ferruccio Zanchi ha concluso la gara al quattordicesimo posto, mentre Andrea Rossi si è classificato sedicesimo. Una prestazione sfortunata per Valerio Lata, che ha chiuso ventesimo dopo essere uscito di pista e aver accumulato un ritardo di sette giri.

Con questi risultati, Simon Laengenfelder mantiene saldamente la tabella rossa di leader del campionato. Il suo vantaggio è ora di ventiquattro punti su Sacha Coenen, trentanove su Liam Everts, quarantatré su Camden McLellan e cinquantadue su Farres, rafforzando la sua candidatura al titolo mondiale.

La leadership di Laengenfelder nel Mondiale MX2

Il successo ottenuto in Sardegna sottolinea la straordinaria continuità di rendimento di Simon Laengenfelder, che si conferma uno dei protagonisti indiscussi della categoria. Il Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del calendario, ha rappresentato un momento cruciale per il prosieguo del campionato, con il pilota tedesco che ha saputo capitalizzare al meglio le opportunità per rafforzare la sua leadership in vista dei prossimi round.