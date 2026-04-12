Wout van Aert ha conquistato la Parigi-Roubaix 2026, realizzando una giornata da sogno e imponendosi con pieno merito. Il ciclista belga, protagonista indiscusso su tutti i settori in pavé, è riuscito a contenere la classe di Tadej Pogacar, battendolo nello sprint finale al Velodromo. Questa vittoria rappresenta la seconda Classica Monumento della carriera per Van Aert, dopo il sigillo alla Milano-Sanremo 2020, e gli permette di scrollarsi di dosso l’etichetta di eterno piazzato.

Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike ha saputo limitare il dominio dello sloveno Pogacar, il quale inseguiva il sogno di completare la collezione delle Monumento in una sola stagione, un’impresa mai riuscita nella storia del ciclismo.

Il trionfo del trentunenne Van Aert segna un momento cruciale nella sua carriera, sia dal punto di vista agonistico che sportivo.

Il montepremi della Parigi-Roubaix e i compensi dei ciclisti

La vittoria alla Parigi-Roubaix 2026 ha fruttato a Wout van Aert un montepremi di 30.000 euro. Questa cifra, pur essendo superiore ai 20.000 euro previsti per le altre Classiche Monumento, rimane contenuta se rapportata al prestigio e alla storicità di questa corsa. A titolo di confronto, il premio per una vittoria di tappa nei Grandi Giri ammonta a 11.000 euro. È importante sottolineare che a questi importi si aggiungono gli eventuali bonus garantiti dagli sponsor e dalla squadra, ma tali cifre non vengono rese pubbliche.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, Tadej Pogacar, classificatosi al secondo posto, ha ricevuto 22.000 euro, mentre il terzo classificato, Stuyven, ha ottenuto 15.000 euro. Complessivamente, l’organizzazione ha distribuito un totale di 140.000 euro tra tutte le gare maschili e femminili disputate nella stessa giornata, mantenendo invariato il barème del montepremi rispetto agli ultimi tre anni. Come da tradizione, il vincitore riceve anche il celebre pavé, un trofeo simbolico e iconico che rappresenta la durezza e la leggenda dell'Inferno del Nord.

Il valore simbolico e sportivo della Classica del pavé

Il successo di Wout van Aert alla Parigi-Roubaix assume un significato che va ben oltre il mero valore economico del montepremi.

Questa corsa è universalmente riconosciuta come una delle più dure e affascinanti del calendario mondiale, e il pavé consegnato al vincitore costituisce un riconoscimento unico nel panorama ciclistico. Il fatto che il montepremi sia rimasto stabile negli ultimi anni evidenzia come il valore simbolico della vittoria superi spesso quello puramente monetario, rendendo la conquista dell’Inferno del Nord un obiettivo ambito e prestigioso per tutti i grandi campioni del ciclismo.

Il risultato ottenuto da Van Aert, frutto di una lunga rincorsa e di una battaglia contro uno degli avversari più forti della sua generazione, conferma la sua straordinaria crescita e la sua ferma determinazione a lasciare un segno indelebile nella storia di questo sport. La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma un capitolo significativo nella leggenda della Parigi-Roubaix 2026.