La Women's National Basketball Association (WNBA) ha annunciato una significativa espansione, che vedrà l'ingresso di tre nuove franchigie nel campionato femminile entro il 2030. Questa decisione strategica porterà il numero totale delle squadre a diciotto, consolidando la crescita della lega.

Le nuove squadre si uniranno progressivamente al campionato: Cleveland nel 2028, Detroit nel 2029 e Philadelphia nel 2030. L'approvazione di questa espansione è stata data dagli azionisti della WNBA, che includono la National Basketball Association (NBA) e i proprietari delle attuali franchigie, a conferma del solido supporto istituzionale e della visione a lungo termine.

Questa mossa segue una precedente espansione avvenuta lo scorso anno, quando la lega era passata da dodici a tredici squadre con l'aggiunta di Golden State. La prossima stagione 2026, con inizio l'8 maggio, vedrà la partecipazione di quindici squadre, tra cui le recenti integrazioni di Portland e Toronto, evidenziando una traiettoria di crescita costante e dinamica per il basket femminile professionistico.

Sviluppi Finanziari e Contrattuali della WNBA

Parallelamente all'espansione sportiva, la WNBA ha rafforzato la sua stabilità finanziaria e il suo impegno verso le atlete. È stato siglato un contratto televisivo pluriennale di notevole valore, pari a 2,2 miliardi di dollari, che coprirà un periodo di undici anni.

Questo accordo rappresenta un'iniezione di capitali fondamentale per la visibilità e lo sviluppo del campionato a livello globale, garantendo risorse per future iniziative.

A marzo, inoltre, è stato raggiunto un nuovo accordo sindacale tra il sindacato delle giocatrici e la lega. Questo contratto collettivo, della durata di sette stagioni, introduce un aumento significativo dei redditi delle atlete, i cui compensi saranno ora indicizzati a una percentuale del fatturato totale del campionato. Tale intesa sottolinea l'attenzione della WNBA al benessere economico delle sue protagoniste e rafforza il modello di business della lega, promuovendo equità e sostenibilità.

Impatto e Prospettive Future dell'Espansione

L'espansione a diciotto squadre entro il 2030 è un chiaro indicatore della crescente popolarità del basket femminile e dell'interesse sempre maggiore da parte degli investitori. La commissaria Cathy Engelbert ha definito questo annuncio un "giorno monumentale" per la lega, sottolineando come rappresenti un'evoluzione significativa e un passo cruciale per il futuro del campionato, proiettandolo verso nuovi orizzonti di successo.

Le nuove franchigie godranno del sostegno di importanti gruppi di proprietà, molti dei quali già legati alla NBA. Cleveland sarà guidata da Dan Gilbert, Detroit da Tom Gores e Philadelphia da Harris Blitzer Sports & Entertainment.

Questo allineamento con solide realtà sportive garantisce una base robusta per il successo delle nuove squadre e riflette la fiducia nel potenziale di crescita della WNBA, attirando capitali e competenze manageriali.

L'ingresso di queste tre città, con una forte tradizione nel basket professionistico, non solo amplierà la base di fan, ma creerà anche nuove opportunità per le atlete e per lo sviluppo complessivo del movimento. L'espansione è vista come un catalizzatore per aumentare la competitività, la visibilità e l'attrattiva generale della lega, consolidando la sua posizione nel panorama sportivo mondiale e ispirando nuove generazioni di talenti.