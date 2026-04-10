La Finale Scudetto di Serie A1 femminile si accende ancora una volta con la sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. La sfida, ormai una classica del volley italiano, si rinnova per l'undicesima volta in una finale negli ultimi cinque anni. Le venete, soprannominate "Pantere", hanno dominato con dieci titoli su undici negli scontri diretti in finale, mentre Milano ha conquistato solo la Supercoppa italiana di questa stagione, un segnale di un equilibrio in evoluzione.

La serie, al meglio delle cinque partite, prenderà il via sabato 11 aprile alle 20.30 al PalaVerde di Villorba, casa di Conegliano, che godrà del cruciale fattore campo.

L'attenzione si sposterà poi su Gara 2, in programma mercoledì 15 aprile. L'Allianz Cloud di Milano ospiterà per la prima volta una finale scudetto, pronto ad accogliere 5.296 spettatori. Nonostante il turno infrasettimanale, il palazzetto è già tutto esaurito, a testimonianza dell'enorme attesa. L'eventuale Gara 4 e la possibile Gara 5 sono già calendarizzate, preannunciando un duello che promette grande spettacolo e che potrebbe essere deciso da ogni singolo dettaglio.

La storia di una rivalità senza fine

Nei 48 precedenti complessivi, Conegliano ha vinto 41 volte contro le 7 di Milano, un bilancio che, sulla carta, appare impari. Nelle quattro finali scudetto disputate, il successo è sempre andato alle venete.

Tuttavia, questa rivalità si è spesso rivelata più equilibrata di quanto il bilancio suggerisca. Nel 2022, Milano si arrese in quattro gare, ma con ben tre tie-break, mentre nel 2023 fu necessaria Gara 5 per l'assegnazione del titolo, con Conegliano capace di una rimonta da 2-1. Più netta, invece, fu la scorsa stagione, chiusa con un perentorio 3-0 a favore delle "Pantere".

Conegliano si presenta come favorita, forte di sette scudetti conquistati dal 2017/18 a oggi, con la sola interruzione della stagione 2019/20 senza assegnazione del titolo. Dall'altra parte, Milano cerca di completare il proprio percorso di crescita e conquistare il primo tricolore, sfiorato più volte. Le lombarde hanno già dimostrato di poter battere le campionesse d'Italia, come nella Supercoppa italiana e nella gara di ritorno di regular season, vinta 3-1 all'Allianz Cloud.

Il fattore pubblico: l'Allianz Cloud sold out

L'Allianz Cloud sarà un fattore determinante, spingendo Milano contro le "Pantere" con l'obiettivo di conquistare il titolo davanti ai propri tifosi. Il palazzetto milanese ospita per la prima volta una finale scudetto, un evento storico. Nelle precedenti finali, Milano aveva giocato in altre sedi, ma quest'anno potrà contare sull'entusiasmo dei suoi sostenitori per tentare di spezzare l'egemonia di Conegliano.

Le chiavi della serie saranno molteplici. Milano dovrà puntare su un sistema di muro-difesa aggressivo e continuo, cercando di limitare il potenziale offensivo di Conegliano. Le venete, dal canto loro, potranno contare su una maggiore profondità di roster e sull'esperienza accumulata in tante finali. L'obiettivo delle lombarde sarà interrompere il dominio delle "Pantere", mentre Conegliano cercherà l'ennesima conferma di un ciclo che ha segnato un'epoca nel volley femminile italiano.