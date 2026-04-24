Portia Archer ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di CEO della WTA dopo meno di due anni. La notizia è stata ufficializzata dalla presidente Valerie Camillo, tramite una lettera a staff, membri e stakeholder. Archer ha lasciato l'incarico il 20 aprile, prima del rinnovo del suo contratto. Non sono state fornite motivazioni specifiche, ma un piano di transizione per la leadership sarà definito e reso noto entro metà maggio.

L'addio improvviso di Archer ha colto di sorpresa molte protagoniste del circuito femminile, impegnate al torneo di Madrid.

La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha commentato: "Ho appena saputo la notizia prima di scendere in campo, penso che abbia fatto un ottimo lavoro. Voglio solo il meglio per il circuito WTA e spero che ci sia un esito positivo". Anche l'ex numero uno, Iga Swiatek, ha espresso stupore: "L'ho saputo letteralmente due minuti fa, quindi non so davvero perché ora e tutto il resto. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Ho sentito che ascoltava ciò che avevamo da dire ed era molto aperta". Meno entusiasta Belinda Bencic: "Ho ricevuto l'email probabilmente ieri, quindi non ne ero a conoscenza e, onestamente, non la conoscevo così bene. Non ho parlato molto con lei e lei non ha parlato molto con me".

Il mandato di Portia Archer alla guida della WTA

Portia Archer aveva assunto la guida della WTA nel luglio 2024, dopo un'esperienza dirigenziale nella NBA. Durante il suo mandato, si è dedicata alla strategia di business e all'espansione in nuovi mercati. Ha però dovuto gestire diverse decisioni controverse, alcune ereditate dal predecessore, Steve Simon. Tra queste, la discussa scelta di trasferire le WTA Finals a Riyadh, in Arabia Saudita, che Archer ha difeso pubblicamente. Ha inoltre esplorato la possibilità di una fusione con l'ATP Tour e ha affrontato situazioni delicate, come la sospensione e la successiva reintegrazione del coach di Elena Rybakina.

Contesto e le prospettive future della WTA

Questo passaggio di consegne si inserisce in un periodo di cambiamenti per la WTA. Il precedente CEO, Steve Simon, che aveva guidato l'organizzazione per otto anni, aveva lasciato l'incarico a fine 2023, mantenendo il ruolo di presidente esecutivo fino all'arrivo di Valerie Camillo nell'ottobre successivo. Sebbene il mandato di Archer sia stato breve, la sua partenza improvvisa apre ora una fase di incertezza. La dirigenza è impegnata nella definizione di un piano di transizione, che sarà comunicato entro metà maggio, mentre il circuito femminile attende di conoscere la nuova guida e le future strategie.