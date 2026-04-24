Tennis Channel ha ufficializzato la propria programmazione televisiva per due tra i più importanti tornei su terra rossa della stagione: il Mutua Madrid Open e gli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Gli eventi, entrambi appartenenti alla categoria Masters 1000, rappresentano tappe fondamentali in vista del Roland Garros, il prestigioso torneo del Grande Slam in programma il mese successivo.

La copertura del Mutua Madrid Open prevede la presenza in studio di Prakash Amritraj e Dani Klupenger, che condurranno interviste con i protagonisti direttamente dal desk Tennis Channel sia a Madrid che a Roma.

Per quanto riguarda i commenti delle partite, a Madrid si alterneranno Jim Courier, Chanda Rubin, Jason Goodall, Mark Petchey, Alison Riske, Andrea Petkovic, Paul Annacone e Desirae Krawczyk.

Programmazione del Mutua Madrid Open

La trasmissione delle partite del Mutua Madrid Open inizierà alle 5:00 ET (ora della costa Est degli Stati Uniti) dal 21 al 28 aprile, con i quarti di finale previsti il 29 e 30 aprile a partire dalle 7:00 ET. Le semifinali WTA sono fissate per il 30 aprile alle 10:00 e 16:00 ET, mentre le semifinali ATP si disputeranno il primo maggio alle 10:00 e 14:00 ET. Le finali WTA e ATP sono in programma rispettivamente il 2 e 3 maggio, entrambe alle 11:00 ET.

Quando il circuito si sposterà a Roma, la copertura di Tennis Channel vedrà coinvolti come commentatori Chris Eubanks, Brett Haber, CoCo Vandeweghe, Mark Petchey, Andrea Petkovic, Jason Goodall, Alison Riske e Jimmy Arias.

Le partite degli Internazionali BNL d’Italia prenderanno il via il 5 maggio alle 5:00 ET, con i quarti di finale il 13 e 14 maggio dalle 7:00 ET. Le semifinali WTA sono previste il 14 maggio alle 9:00 e15:00 ET, mentre quelle ATP il 15 maggio alle 9:30 e 13:00 ET. Le finali WTA e ATP si terranno il 16 e 17 maggio, entrambe alle 11:00 ET.

Palinsesto quotidiano e contenuti speciali

La programmazione giornaliera di Tennis Channel trasmetterà in diretta le partite da Madrid e Roma, con inizio alle 5:00 ET per entrambi i tornei. Sono inoltre previsti spazi dedicati a repliche di incontri storici, come la finale WTA di Roma tra Serena Williams e Madison Keys e match ATP tra Novak Djokovic e Juan Martín Del Potro.

La copertura si estende anche alle prime ore del mattino, garantendo agli appassionati la possibilità di seguire in diretta tutti i principali incontri delle due manifestazioni.

La presenza di un team di commentatori di grande esperienza e la varietà di contenuti offerti, tra dirette e repliche, confermano l’impegno di Tennis Channel nel proporre una copertura completa dei grandi appuntamenti sulla terra rossa europea, accompagnando il pubblico fino all’attesissimo Roland Garros.