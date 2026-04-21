Venus Williams è stata eliminata al primo turno del WTA 1000 di Madrid, cedendo alla giovane tennista americana naturalizzata spagnola Kaitlin Quevedo. La sfida, disputata sulla pista centrale della Caja Mágica, ha visto la padrona di casa imporsi con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Williams, che partecipava al torneo grazie a una wild card, non è riuscita a trovare il ritmo contro la ventenne Quevedo, già messasi in mostra in Billie Jean King Cup.

Primo Set: Il Dominio di Quevedo

Il primo parziale ha subito evidenziato il predominio di Quevedo.

La spagnola ha operato il break ai vantaggi nel game d’apertura, portandosi rapidamente sul 2-0. Nonostante un tentativo di reazione di Williams, che ha recuperato uno dei due break di svantaggio nel quarto gioco, Quevedo ha risposto con un nuovo strappo, issandosi sul 4-1 e poi allungando sul 5-1. L’ottavo gioco ha visto la giovane iberica rimontare da 0-30, infilare quattro punti consecutivi e chiudere il set sul 6-2 dopo 51 minuti di gioco.

Secondo Set: La Reazione e la Vittoria Decisiva

La seconda frazione ha mostrato una Venus Williams più determinata, capace di strappare il servizio a Quevedo nel secondo game e di portarsi sul 3-0. Tuttavia, la giovane spagnola ha reagito con forza, inanellando dodici punti consecutivi e ristabilendo la parità sul 3-3.

Il match ha poi subito una breve interruzione a causa della pioggia, che ha richiesto la chiusura del tetto della pista Manolo Santana. Alla ripresa, Quevedo ha nuovamente operato un break decisivo nel settimo game, confermando poi il vantaggio e chiudendo l’incontro sul 6-4, dopo altri 51 minuti di gioco.

Le Statistiche del Match

Le statistiche finali sottolineano il netto predominio di Kaitlin Quevedo. La spagnola ha conquistato un totale di 69 punti contro i 53 della statunitense. Particolarmente efficace è stata la sua capacità di sfruttare le occasioni, convertendo cinque delle undici palle break avute a disposizione e annullandone due delle quattro concesse a Williams. Un fattore determinante è stata la resa con la seconda di servizio: Quevedo ha raggiunto un solido 60%, mentre Williams si è fermata a un deficitario 27%.

Confronto Generazionale e Riconoscimento

L’incontro ha rappresentato anche un significativo confronto generazionale sul campo. Da un lato, Kaitlin Quevedo, ventenne e numero 140 del ranking WTA; dall’altro, Venus Williams, quarantacinquenne e attualmente numero 479, ma con un palmarès straordinario che include trentatré titoli, cinque Slam, due ori olimpici e un passato da numero uno del mondo. Al termine della partita, nonostante la sconfitta, Williams ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico madrileno, un omaggio alla sua lunga e gloriosa carriera. Al secondo turno, Kaitlin Quevedo affronterà l’altra statunitense Hailey Baptiste, numero 30 del seeding.