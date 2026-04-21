L'attesa cresce per il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il campione italiano, numero uno del mondo, conoscerà il nome del suo primo avversario solamente dopo l'esito di un avvincente derby francese che vedrà contrapporsi Benjamin Bonzi e Titouan Droguet. Le qualificazioni al prestigioso torneo spagnolo hanno infatti delineato che sarà uno di questi due tennisti transalpini a sfidare l'azzurro nel suo secondo turno.

Analizzando i profili dei due contendenti, Benjamin Bonzi, attualmente posizionato al numero 104 del ranking ATP, è un atleta di 29 anni, destrorso e con un rovescio a due mani.

La sua storia sportiva lo ha già portato a incrociare la racchetta con Sinner per ben tre volte nel circuito maggiore, e in tutte le occasioni l'azzurro ha avuto la meglio, sebbene l'ultimo di questi confronti diretti risalga al 2023. Dall'altra parte del campo, Titouan Droguet, leggermente più in basso nella classifica mondiale al numero 113, è un giovane talento di 24 anni che condivide con il connazionale la caratteristica di essere destrorso e di giocare il rovescio a due mani. Per Droguet, un eventuale successo su Bonzi rappresenterebbe un'occasione storica, poiché si tratterebbe della prima sfida in assoluto contro Sinner nella sua carriera professionale.

Il percorso di Jannik Sinner nel torneo di Madrid

Il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid riserva a Jannik Sinner un accesso diretto al secondo turno, dove affronterà, come anticipato, il vincitore del confronto tra Bonzi e Droguet. Questo attesissimo match è in programma venerdì, sebbene l'orario esatto debba essere ancora ufficialmente definito. Il possibile percorso dell'azzurro nel torneo, secondo le proiezioni del tabellone, prevede un quarto di finale potenzialmente contro Alex De Minaur e una semifinale che potrebbe vederlo opposto a Lorenzo Musetti. Tutte le emozionanti partite del torneo saranno fruibili in diretta televisiva e streaming, garantendo agli appassionati di non perdere nessun momento dell'azione.

Precedenti e possibili avversari per l'azzurro

Approfondendo l'analisi dei precedenti, emerge che Sinner ha mantenuto un record impeccabile contro Bonzi nei tre incontri disputati, mentre non ha mai avuto l'opportunità di affrontare Droguet in match ufficiali. Guardando oltre il secondo turno, il cammino del tennista italiano potrebbe incrociare diversi talenti. Al terzo turno, tra i possibili avversari figurano nomi come Federico Cinà, Gabriel Diallo o Elmer Moller. Successivamente, negli ottavi di finale, l'azzurro potrebbe trovarsi di fronte a giocatori del calibro di Tommy Paul, Cameron Norrie o Tomáš Macháč. Nei quarti di finale, oltre al già citato Alex De Minaur, le sfide potrebbero essere contro Andrey Rublev o João Fonseca.

La semifinale, oltre a un possibile incontro con Lorenzo Musetti, potrebbe vedere Sinner affrontare Ben Shelton, Valentin Vacherot o Arthur Fils. Infine, per la finale del torneo, i nomi più quotati e attesi includono campioni come Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alexander Bublik, promettendo un epilogo di altissimo livello.