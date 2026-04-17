Le Zebre hanno accarezzato l'idea di una storica impresa nella quindicesima giornata dello United Rugby Championship, ma sono state costrette a cedere per 31-30 contro Edimburgo. Una partita vibrante e ricca di colpi di scena, la cui sorte è stata decisa negli ultimi istanti da una meta di Boan Venter e dalla successiva trasformazione di Cammy Scott, lasciando un amaro in bocca alla formazione italiana.

Una sfida equilibrata e spettacolare

L'incontro ha preso il via con un ritmo sostenuto e un'immediata dimostrazione di forza da parte dei padroni di casa.

Già al quarto minuto, Connor Boyle ha concretizzato una manovra ben costruita, servito da Hector Patterson, con la trasformazione di Ross Thompson che ha fissato il parziale sul 7-0. La reazione delle Zebre non si è fatta attendere: al nono minuto, Alessandro Fusco ha trovato la via della meta da distanza ravvicinata, e Giovanni Montemauri ha ristabilito la parità sul 7-7 con la sua trasformazione. La squadra italiana ha poi completato il sorpasso al tredicesimo minuto, grazie a una splendida azione corale rifinita da Jacopo Trulla e finalizzata da Simone Gesi, portando il punteggio sul 12-7.

La risposta di Edimburgo è arrivata al diciottesimo minuto, con una rapida manovra alla mano innescata dalla percussione di Malelili Satala‑Navlivou e conclusa nuovamente da Patterson, con Thompson che ha riportato i suoi in vantaggio sul 14-12.

Verso la fine del primo tempo, al trentacinquesimo minuto, Ewan Ashman ha marcato la meta del 19-12. Tuttavia, proprio allo scadere della prima frazione, Montemauri ha accorciato le distanze con un calcio piazzato, fissando il punteggio sul 19-15 e mantenendo le Zebre in piena corsa.

Ripresa ricca di capovolgimenti

Il secondo tempo si è aperto con una sequenza mozzafiato di mete che ha visto le Zebre protagoniste di un nuovo ribaltamento. Tra il quarantaduesimo e il quarantacinquesimo minuto, le marcature di Quattrini, Faissal e Trulla hanno portato la squadra italiana in vantaggio per 20-19. Al cinquantasettesimo, Simone Gesi ha ulteriormente incrementato il divario, ma la risposta di Ashman al sessantesimo ha ristabilito il nuovo sorpasso di Edimburgo, portando il punteggio sul 24-20.

I minuti finali sono stati caratterizzati da una tensione palpabile. Al sessantasettesimo, Montemauri ha ridotto lo svantaggio con un calcio piazzato (24-23), e al settantaduesimo, Matteo Nocera ha segnato una meta cruciale, trasformata ancora da Montemauri, portando le Zebre avanti per 30-24. La vittoria sembrava ormai a portata di mano, ma al settantanovesimo minuto, Boan Venter ha raccolto il pallone da una ruck e ha realizzato la meta decisiva. La successiva trasformazione di Cammy Scott ha sigillato il risultato finale sul 31-30, infrangendo i sogni di gloria delle Zebre.

Il tabellino del match

Il tabellino finale conferma l'esito di una partita combattuta. Edimburgo ha conquistato la vittoria per 31-30, grazie alle mete di Venter (al 78') e alle trasformazioni di Scott (al 79').

Le Zebre hanno risposto con le marcature di Fusco, Gesi, Trulla e Nocera, mentre Montemauri si è distinto per i suoi calci piazzati e le trasformazioni, mantenendo la squadra in gioco fino agli ultimi istanti. L'incontro si è disputato venerdì 17 aprile 2026 presso lo Hive Stadium di Edimburgo.