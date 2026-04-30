Alexander Zverev ha conquistato un posto in semifinale al prestigioso Masters 1000 di Madrid, superando l'italiano Flavio Cobolli nell'ultimo quarto di finale. L'incontro, disputato sulla terra battuta della Caja Mágica, ha visto il tennista tedesco, testa di serie numero due del torneo, imporsi con un perentorio 6-1, 6-4. Per Cobolli, questo risultato rappresenta un traguardo significativo nella sua giovane carriera, essendo la prima volta che raggiunge i migliori otto in un evento di tale calibro.

Durante il match, l'azzurro ha cercato di opporre resistenza alla potenza e solidità del gioco di Zverev.

Tuttavia, il tedesco ha dimostrato fin da subito una superiorità schiacciante, prendendo il controllo del primo set e chiudendolo rapidamente con un netto 6-1. Nel secondo parziale, Cobolli ha tentato una reazione, riuscendo a rendere la partita più equilibrata e a mostrare lampi del suo potenziale. Nonostante l'impegno, Zverev ha mantenuto alta la concentrazione e la sua determinazione, chiudendo la sfida con un 6-4 che gli ha garantito l'accesso alle ambite semifinali del torneo.

Zverev contro Blockx: la semifinale

Con questa convincente vittoria, Alexander Zverev si prepara ora ad affrontare un altro giovane e promettente avversario: Alexander Blockx. Il talento belga ha sorpreso tutti eliminando il campione in carica del torneo, Casper Ruud, con un doppio 6-4.

Blockx, ventunenne e attualmente numero 69 del ranking mondiale, ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali di un Masters 1000. Si è distinto per il suo gioco aggressivo e la notevole capacità di adattarsi alle particolari condizioni di Madrid, caratterizzate da altitudine e caldo. La semifinale tra Zverev e Blockx si preannuncia come un confronto estremamente interessante, con il tedesco che parte con il favore del pronostico grazie alla sua maggiore esperienza e ai successi già ottenuti nella capitale spagnola.

Un torneo all'insegna dei giovani protagonisti

L'edizione di quest'anno del Masters 1000 di Madrid si sta distinguendo per l'affermazione di numerosi giovani talenti che stanno emergendo con forza sulla scena internazionale del tennis.

Oltre a Alexander Blockx, altri nomi come Rafa Jódar, Dani Mérida e Mirra Andreeva stanno catturando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La semifinale che vedrà opposti Zverev e Blockx sarà preceduta dall'altro attesissimo incontro che metterà di fronte Jannik Sinner e Arthur Fils, a conferma di un torneo che sta regalando grande spettacolo e nuove storie da seguire con interesse.