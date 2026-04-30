Alexander Blockx ha compiuto un'impresa storica al Mutua Madrid Open, battendo il campione in carica e dodicesima testa di serie Casper Ruud con un doppio 6-4. Il ventunenne belga, numero 69 del mondo, è il primo tennista del suo Paese a raggiungere la semifinale del torneo sulla terra rossa di Madrid.

Blockx ha mostrato grande solidità e creatività, mettendo in difficoltà Ruud con colpi spettacolari e una gestione impeccabile dei momenti chiave. Ha vinto 28 dei 33 punti con la prima di servizio e ha impressionato con soluzioni tecniche come un rovescio vincente da fuori dal corridoio e precisi drop shot.

"Sono solo felice di essere qui. La semifinale è qualcosa che non avrei nemmeno sognato", ha dichiarato Blockx. Ha aggiunto che le condizioni di Madrid, con "terra lenta ma veloce per l'altitudine", sono una "combinazione perfetta".

Ruud si ferma: interrotta la striscia vincente a Madrid

Per Casper Ruud, due volte finalista al Roland Garros, la sconfitta è un duro colpo. Il norvegese vede interrompersi una striscia di nove successi consecutivi a Madrid e uscirà dalla Top 20 del ranking mondiale. Nonostante avesse salvato match point nel turno precedente contro Stefanos Tsitsipas, Ruud non ha trovato contromisure contro Blockx, commettendo 17 errori non forzati di diritto.

Blockx ha saputo sfruttare ogni occasione, strappando il servizio a Ruud per il 2-1 nel primo set con un drop shot vincente.

Dopo un breve passaggio a vuoto sul 4-3, il belga ha reagito prontamente, chiudendo il set. Nel secondo parziale, ha mantenuto alta la concentrazione, salvando una palla break e mostrando grande mobilità e determinazione nei momenti decisivi, chiudendo l'incontro.

Un mese da sogno per Blockx: la semifinale

Il percorso di Blockx in questa stagione sulla terra battuta è sorprendente: arrivato ad aprile senza vittorie a livello ATP su questa superficie, ha eliminato Felix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo e ora Ruud, raggiungendo la sua prima semifinale in un Masters 1000. Questo risultato lo proietta al 35° posto della classifica live ATP, superando Zizou Bergs e diventando il nuovo numero uno del Belgio.

Affronterà in semifinale il vincente tra Alexander Zverev, seconda testa di serie e due volte campione a Madrid, e Flavio Cobolli, decima testa di serie. Il giovane belga continua la sua cavalcata sorprendente nel circuito. "Sono felice di poter giocare ancora su questi campi", ha ribadito Blockx, pronto a inseguire un posto in finale.