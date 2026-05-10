Il ciclista britannico Adam Yates non prenderà parte all'ultima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, prevista per oggi con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. Il suo ritiro è stato imposto da ragioni di salute, conseguenza di una caduta subita durante la seconda frazione della corsa.

Il ritiro di Adam Yates: le ragioni e le condizioni

La decisione di fermare Yates, 33 anni e fratello di Simon, vincitore del Giro 2025, è giunta dopo che il corridore ha manifestato sintomi concussivi ritardati. L'incidente si è verificato a circa 33 chilometri dal traguardo della seconda tappa, dove Yates aveva già mostrato difficoltà a riprendersi.

Il team UAE-XRG ha diffuso un bollettino medico: Jay Vine ha riportato commozione cerebrale e frattura al gomito, Marc Soler una frattura al bacino. Per Yates, il bollettino ha evidenziato gravi abrasioni e una lacerazione all'orecchio sinistro. Inizialmente autorizzato a proseguire, la successiva comparsa di sintomi neurologici ha reso indispensabile il suo ritiro dalla terza tappa. Tutti e tre gli atleti sono sotto osservazione e torneranno a casa per il recupero e la riabilitazione.

L'impatto sul team UAE-XRG e sulla corsa

Il ritiro di Adam Yates rappresenta un duro colpo per il team UAE-XRG, che affronterà l'ultima tappa in Bulgaria con soli cinque corridori. Questa situazione è aggravata dalle precedenti perdite di Jay Vine e Marc Soler, anch'essi costretti al ritiro per infortuni.

L'assenza di tre atleti chiave incide significativamente sulle strategie di squadra in una fase cruciale del Giro d'Italia. Nel frattempo, la maglia rosa è sulle spalle dell'uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), vincitore della tappa precedente.

La tappa finale: Plovdiv-Sofia

La frazione odierna, lunga 175 chilometri da Plovdiv a Sofia, è attesa per un probabile arrivo in volata nella capitale bulgara. Nonostante le defezioni, la corsa promette spettacolo e battaglia per le posizioni di vertice.

Sicurezza degli atleti e gestione dei traumi

La serie di cadute e ritiri che ha colpito il team UAE-XRG, e in particolare il caso di Adam Yates, evidenzia l'importanza cruciale della gestione delle conseguenze post-traumatiche nel ciclismo.

Il fatto che Yates sia stato inizialmente autorizzato a continuare per poi manifestare sintomi concussivi ritardati sottolinea la complessità delle lesioni alla testa. La decisione di fermare il corridore è stata dettata dalla necessità di garantire la sua salute, evidenziando l'importanza di una cautela estrema e di un monitoraggio medico costante. La salute degli atleti rimane una priorità assoluta, e protocolli rigorosi sono fondamentali.