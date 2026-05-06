L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente aggiornato l'elenco degli eventi di particolare rilevanza che dovranno essere trasmessi in chiaro. La nuova lista include appuntamenti sportivi di prestigio come i tornei del Grande Slam e i Master 1000 di tennis, affiancati da manifestazioni culturali di risonanza nazionale e internazionale. Tra queste figurano il Festival di Sanremo, la serata finale dell'Eurovision Song Contest, le prime della Scala e del San Carlo, e il tradizionale Concerto di Capodanno della Fenice. La delibera è stata approvata nella seduta del 29 aprile 2026, sebbene con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi.

Le nuove regole per la trasmissione in chiaro

Il provvedimento stabilisce un principio fondamentale: qualora i diritti di trasmissione di questi eventi vengano acquisiti da emittenti o piattaforme a pagamento, queste saranno tenute a pubblicare, con congruo anticipo, un'offerta di cessione dei diritti. Tale offerta dovrà essere formulata a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. L'obiettivo primario di questa misura è assicurare che almeno l'80% della popolazione italiana possa avere accesso gratuito a tali manifestazioni, rafforzando così i principi di pluralismo, il diritto all’informazione e la tutela del pubblico.

La delibera non si limita a questo, ma definisce anche le condizioni per l'esercizio dei diritti, un chiaro quadro sanzionatorio in caso di inadempienza, le procedure per la risoluzione delle controversie tra i vari operatori e include una clausola di revisione per futuri adeguamenti, garantendo la flessibilità necessaria.

Eventi sportivi e culturali: una lista ampliata

La lista aggiornata dall'Agcom si presenta significativamente ampliata rispetto alle precedenti edizioni. Non si limita, infatti, a includere solo eventi sportivi di grande rilevanza, come i già citati tornei del Grande Slam e i Master 1000, ma abbraccia anche un vasto panorama di manifestazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale. Tra le aggiunte spiccano il celebre Festival di Sanremo, la coinvolgente serata finale dell'Eurovision Song Contest, le prestigiose prime teatrali della Scala e del San Carlo, oltre al tradizionale e atteso Concerto di Capodanno della Fenice.

Obiettivi e ulteriori inclusioni nella lista

Il provvedimento, adottato a conclusione di un'ampia consultazione pubblica, ha come obiettivo primario quello di assicurare la massima fruibilità degli eventi per tutti i cittadini.

L'intento è chiaro: rafforzare in maniera incisiva i principi di pluralismo, il diritto all’informazione e la tutela del pubblico, garantendo un accesso equo e diffuso a contenuti di grande interesse collettivo.

Oltre alle novità, la lista mantiene e integra eventi storici e di grande richiamo popolare. Tra questi figurano le Olimpiadi e le Paralimpiadi, tutte le partite ufficiali della nazionale italiana di calcio, le finali e semifinali delle coppe europee che vedono la partecipazione di squadre italiane, il Giro d’Italia, le principali gare motoristiche disputate sul territorio nazionale e le finali mondiali più importanti. L'elenco è stato ulteriormente arricchito con eventi di altre discipline sportive fondamentali, quali rugby, ciclismo, atletica, nuoto, ginnastica, scherma, pattinaggio e sci, a testimonianza di un approccio inclusivo e attento alla varietà dell'offerta mediatica.