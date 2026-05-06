Tyra Caterina Grant ha trionfato nel derby tutto italiano contro Lisa Pigato, assicurandosi un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia. La giovane tennista romana ha dimostrato grande resilienza, riuscendo a ribaltare un incontro che l'aveva vista perdere nettamente il primo set. Dopo oltre due ore di gioco intenso, Grant ha chiuso la partita con il punteggio finale di 1-6, 6-2, 6-4, proseguendo così il suo cammino nel prestigioso torneo capitolino.

L'inizio del match sembrava promettente per Grant, che si è aggiudicata il primo game.

Tuttavia, Lisa Pigato ha rapidamente preso il controllo del campo, inanellando una serie impressionante di sei giochi consecutivi e conquistando il primo parziale. Nel secondo set, la reazione di Tyra Grant è stata decisa e perentoria: dopo aver annullato con grande determinazione ben tre palle break sullo 0-1, la tennista italo-americana ha cambiato marcia. Ha pareggiato i conti e poi ha allungato il divario fino a portarsi sul 4-1. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Pigato, che ha cercato di dimezzare il margine, Grant ha mantenuto il vantaggio acquisito e ha sigillato il set sul 6-2, ristabilendo la parità.

La rimonta decisiva e il passaggio del turno

Il set decisivo si è rivelato il più combattuto e avvincente.

Tyra Grant è riuscita per ben due volte a portarsi in vantaggio di un break, ma in entrambe le occasioni non è riuscita a consolidare il vantaggio, permettendo a Pigato di rientrare in partita. È stata la terza opportunità quella buona: la tennista romana ha trovato la forza e la lucidità per salire sul 5-4. Al momento cruciale di servire per il match, Grant non ha mostrato alcun segno di cedimento, chiudendo la sfida con autorità e garantendosi l'accesso al turno successivo. Questo importante successo le aprirà le porte per affrontare al prossimo turno Victoria Mboko, la testa di serie numero dieci del tabellone, in quella che si preannuncia una sfida di alto livello.

Un traguardo storico per la giovane promessa

Con questa significativa vittoria, Tyra Grant, che attualmente occupa la posizione numero 234 nel ranking mondiale e partecipa al main draw grazie a una wild card, ha scritto una pagina importante nella storia degli Internazionali d’Italia. È diventata infatti la giocatrice più giovane a ottenere una vittoria in rimonta in questo torneo, un primato che resisteva dal 1985, quando Caterina Nozzoli riuscì nell’impresa all'età di 17 anni e 305 giorni. Grant, che ha da poco compiuto 18 anni e 54 giorni, conferma così il suo ottimo momento di forma e la sua rapida crescita nel circuito professionistico, a poche settimane dal notevole risultato del secondo turno raggiunto nel prestigioso WTA 1000 di Madrid. Il suo percorso agli Internazionali d’Italia prosegue dunque con grande entusiasmo e la giusta attenzione, in vista dell'imminente e impegnativa sfida contro una delle favorite del torneo.