L'ex pilota francese Alain Prost, quattro volte campione del mondo di Formula 1, è stato vittima di una rapina nella sua villa a Nyon, sulle rive del lago di Ginevra. L'episodio è avvenuto martedì mattina, quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione, aggredendo Prost e costringendo uno dei suoi figli ad aprire la cassaforte.

L'aggressione e le ferite

L'irruzione è avvenuta intorno alle 8:30. I malviventi, alcuni dei quali incappucciati, hanno aggredito Alain Prost, che ha riportato ferite lievi alla testa, con una diagnosi di trauma cranico.

Sotto minaccia, uno dei figli del campione è stato costretto ad aprire la cassaforte. Il valore del bottino asportato dai rapinatori non è stato reso noto.

Le indagini e le reazioni

La polizia cantonale ha immediatamente avviato le ricerche dei responsabili, impiegando pattuglie e unità cinofile. Le autorità francesi sono state coinvolte nelle indagini, nel timore che i malviventi potessero essere fuggiti oltre confine. Nel frattempo, Alain Prost ha lasciato la Svizzera per fare ritorno a Dubai, dove risiede per gran parte dell'anno. La Procura del Canton Vaud ha aperto un'inchiesta penale sull'accaduto.

L'impatto sulla famiglia

L'episodio ha avuto un forte impatto emotivo sulla famiglia Prost, tanto da rendere necessario l'intervento di un team di supporto psicologico. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei familiari in merito all'accaduto.