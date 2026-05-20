Un accordo tra ANSA e Sport e Salute è stato siglato per la promozione dell'America's Cup 2027. L'intesa mira a valorizzare l'Italia e a rafforzarne la reputazione internazionale. L'annuncio è avvenuto durante un Forum, con interventi dell'AD di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, e del ministro Andrea Abodi.

Nepi Molineris ha definito l'America's Cup un "grande evento" che accresce le responsabilità del Paese dopo recenti successi. Ha sottolineato l'importanza di "valorizzare al massimo il Paese", esprimendo "grande orgoglio e responsabilità".

Il Forum, condotto da Luigi Contu, ha evidenziato la centralità dell'evento per lo sport.

Valore storico e impatto nazionale

Il ministro Abodi ha espresso soddisfazione, definendo l'evento "storico" e cruciale per "socializzare il lavoro" correlato. Ha rimarcato il senso, il prestigio e la sopravvivenza di una competizione secolare, legata alle bellezze d'Italia, "dalla Campania a Cagliari". Con passione ha aggiunto: "Tifiamo per l'America's Cup, ma il cuore batte per Luna Rossa". L'alleanza ANSA-Sport e Salute è fondamentale per promuovere la manifestazione, coinvolgendo il pubblico ed esaltando le eccellenze territoriali e sportive.

Cagliari: regate preliminari della 38/a America's Cup

In preparazione all'America's Cup 2027, la Sardegna e Cagliari ospitano la regata preliminare della 38/a Louis Vuitton America's Cup, dal 21 al 24 maggio.

Nelle acque del Golfo degli Angeli si sfideranno cinque team: Emirates Team New Zealand, La Roche‑Posay, Tudor Team Alinghi, GB 1 e Luna Rossa. Gli equipaggi, su barche AC40 monotipo, parteciperanno a otto regate di flotta, con un match race finale tra i due migliori team per la vittoria. L'inaugurazione è fissata per giovedì 21 maggio alle 17:00 al Bastione Saint Remy, con la partecipazione del ministro dello Sport Andrea Abodi e dei vertici di Sport e Salute Spa, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris.