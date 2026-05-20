L'America's Cup 2027 si prepara a un nuovo, significativo capitolo per la promozione dello sport e dell'immagine dell'Italia a livello internazionale. Questo grazie all'accordo annunciato tra ANSA e Sport e Salute, presentato durante un Forum dedicato alla prestigiosa competizione velica. All'evento hanno partecipato l'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, che hanno sottolineato l'importanza strategica di questa partnership.

Diego Nepi Molineris ha evidenziato la profonda responsabilità che accompagna l'organizzazione di un evento di tale portata, un sentimento rafforzato dalle recenti esperienze delle Olimpiadi e degli Internazionali d'Italia.

"Con l’America’s Cup parte un grande evento che ci responsabilizza ancor di più dopo le Olimpiadi e i recenti Internazionali d’Italia, finiti da poche ore: ci hanno fatto capire qual è la nostra reputazione a livello internazionale. Valorizzare al massimo il nostro Paese, dalle montagne al mare. Questo ci dà veramente un grande orgoglio e una grande responsabilità", ha dichiarato Nepi Molineris, ribadendo l'obiettivo primario di promuovere l'intero territorio italiano, dalle sue vette alpine alle sue coste marittime.

L'America's Cup: un evento storico per l'Italia

Il ministro Andrea Abodi ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso, enfatizzando l'importanza di "socializzare" e condividere con il pubblico il vasto lavoro preparatorio per un evento che incarna una tradizione sportiva secolare.

"Molto felici – è fondamentale socializzare tutto il lavoro che stiamo facendo per un evento che è storico. il senso, il prestigio e la sopravvivenza di una competizione che ha attraversato i secoli, che coniugheremo con tutte le bellezze dell’Italia, dalla Campania a Cagliari. Tifiamo per l’America’s Cup, ma il cuore batte per Luna Rossa", ha affermato Abodi, evidenziando il legame indissolubile tra la manifestazione e le eccellenze paesaggistiche e culturali del Paese, dalla Campania a Cagliari.

L'intesa tra ANSA e Sport e Salute mira a posizionare l'Italia non solo come eccellente sede ospitante dell'evento, ma anche come protagonista attiva nella narrazione e nella promozione delle sue inestimabili risorse naturali, culturali e sportive.

L'America's Cup si configura così come una straordinaria opportunità per consolidare la reputazione internazionale del Paese e per coinvolgere un pubblico sempre più vasto e appassionato a livello globale.

La prima America's Cup in Italia e la copertura televisiva

L'edizione del 2027 dell'America's Cup segnerà un momento storico: sarà infatti la prima volta che la prestigiosa competizione velica si svolgerà in Italia, con la città di Napoli designata come sede principale. Un accordo di trasmissione è stato raggiunto con Sky, che garantirà una copertura completa di tutte le fasi dell'evento. Questa includerà le regate preliminari, che prenderanno il via a Cagliari, la Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e la finale, la Louis Vuitton 38ª America’s Cup Match, in programma dal 10 luglio 2027.

La copertura televisiva si estenderà anche a eventi collaterali di grande rilevanza, quali la Women's America's Cup e la Youth's America's Cup, entrambe previste per il mese di giugno 2027. La scelta di Napoli come città ospitante e l'ampia copertura mediatica assicurata da Sky rappresentano un ulteriore e significativo riconoscimento del valore intrinseco dell'evento e della comprovata capacità dell'Italia di accogliere e gestire manifestazioni sportive di calibro internazionale. L'America's Cup 2027 si preannuncia, dunque, come un appuntamento di centrale importanza per il mondo dello sport e per la valorizzazione complessiva del territorio italiano.