Il giovane pilota italiano Kimi Antonelli ha descritto il suo weekend in Canada come "difficile", nonostante abbia espresso chiara soddisfazione per il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio del Canada. Le sue dichiarazioni giungono al termine di una sessione particolarmente intensa e complessa, caratterizzata da condizioni impegnative e da scelte tecniche che hanno richiesto grande precisione.

Le sensazioni di Antonelli dopo le qualifiche

“Questo weekend è stato indubbiamente difficile, specialmente per quanto riguarda la gestione dei pneumatici, dove trovare la finestra operativa ottimale si è rivelato un compito arduo.

Sento di aver lasciato qualcosa sul tavolo, di non aver espresso il mio massimo potenziale, ma devo riconoscere che George Russell ha realizzato un giro eccellente. Sono comunque contento del risultato”, ha affermato Antonelli. Il pilota ha poi aggiunto, guardando al futuro: “Domani le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare, quindi dovremo essere pronti ad affrontare qualsiasi scenario”. Queste parole riflettono un mix di autocritica e consapevolezza del valore del piazzamento raggiunto in un contesto così competitivo.

La pole position di George Russell e il contesto tecnico

La pole position è stata conquistata dal compagno di squadra di Antonelli, George Russell, che ha fermato il cronometro a 1’12"578, distanziando il pilota italiano di soli 68 millesimi.

Russell ha fornito dettagli sulle strategie adottate, spiegando come alcune modifiche apportate alla monoposto, in previsione delle condizioni meteo incerte per la giornata successiva, abbiano influenzato l'equilibrio della vettura. “Nella sessione, Kimi era più competitivo di me, ma sono riuscito a mettere insieme tutti gli elementi per un giro perfetto. Abbiamo avuto un confronto costruttivo dopo la mattinata; entrambi siamo piloti professionisti, sappiamo cosa dobbiamo fare e ci rispettiamo reciprocamente”, ha commentato Russell, sottolineando la dinamica interna al team.

Il duello nella Sprint Race e l'intervento del team

Precedentemente, durante la Sprint Race del GP del Canada, Antonelli e Russell erano stati protagonisti di un acceso duello in pista che aveva generato momenti di alta tensione.

Al sesto giro, un contatto tra le due vetture ha costretto Antonelli a un'uscita di pista, facendolo retrocedere in terza posizione, superato anche da Lando Norris. L'episodio ha scatenato l'irritazione del pilota italiano, che ha espresso le sue lamentele via radio riguardo al comportamento del compagno. Il team principal, Toto Wolff, è intervenuto prontamente con un richiamo diretto: “Concentrati sulla guida e non lamentarti via radio”. Antonelli ha replicato con fermezza: “Mi ha spinto, non è giusto”, ma Wolff ha mantenuto la sua posizione, insistendo: “Parliamone internamente e non alla radio”. Nonostante la forte tensione e il confronto, entrambi i piloti sono riusciti a salire sul podio, con Russell che ha tagliato il traguardo per primo e Antonelli in terza posizione, dimostrando la capacità di recupero e la resilienza del team.