Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha espresso un chiaro malessere nei confronti della società, dichiarando: “non sono felice di tante cose” e aggiungendo che “valuteremo se andare avanti”. Queste affermazioni giungono al termine della stagione, in un clima di tensione crescente tra l'allenatore e la dirigenza biancoceleste.

Il futuro di Sarri e le tensioni pregresse

Sarri ha ammesso di non essere soddisfatto di diversi aspetti del rapporto con il club, pur lasciando aperta la possibilità di proseguire il suo percorso alla Lazio, ma solo dopo un confronto approfondito.

Il suo malumore si inserisce in un quadro già segnato da tensioni pregresse. Già a marzo, il tecnico aveva sottolineato la solidità del suo contratto, ma aveva chiarito che un eventuale proseguimento avrebbe dipeso dalla volontà reciproca: “io ho un contratto lungo. Poi se la società non è contenta o se non lo sarò io, allora ne parleremo”.

Le ipotesi sul futuro: Napoli e Atalanta

Nelle ultime settimane, si è intensificato il dibattito su un possibile addio di Sarri. Si parla di un concreto interesse da parte di Napoli e Atalanta per il tecnico. Il club partenopeo, pur desideroso di avviare un nuovo ciclo, valuta con attenzione i costi dell'operazione. L’Atalanta, invece, offrirebbe un progetto stabile e strutturato, supportato da una società solida e una visione chiara per il futuro.

Un confronto con il presidente Lotito sarà cruciale per trovare una soluzione consensuale riguardo al futuro di Sarri alla guida della squadra.

Il malessere attuale sembra dunque il culmine di una stagione segnata da incomprensioni e tensioni, che ora richiede un chiarimento definitivo per decidere il percorso del tecnico.