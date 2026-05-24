Il Gran Premio del Canada di Formula 1 vedrà George Russell partire dalla pole position. Il pilota britannico della Mercedes ha dominato le qualifiche sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal, registrando un tempo eccezionale di 1’12”578. Questa prestazione gli ha permesso di superare di soli 68 millesimi il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli, che si è assicurato la seconda posizione, garantendo così una prima fila interamente Mercedes. Al terzo posto si è classificato Lando Norris con la sua McLaren, staccato di 151 millesimi dal leader.

La battaglia per la pole nella Q3

La sessione di qualifica, in particolare la Q3, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. George Russell ha dimostrato una notevole resilienza, ribaltando una situazione che sembrava inizialmente sfavorevole. Dopo aver dovuto abortire il suo primo tentativo a causa di un sovrasterzo alla curva 6, il pilota britannico non si è arreso. Con un ultimo giro decisivo, ha piazzato la sua monoposto davanti a tutti, conquistando la pole position con un margine davvero minimo su Kimi Antonelli. Lando Norris ha confermato la sua competitività, chiudendo la sessione in terza posizione, mentre Oscar Piastri, anch'egli su McLaren, ha ottenuto un solido quarto posto.

I piazzamenti degli altri piloti

Tra gli altri protagonisti delle qualifiche, Lewis Hamilton ha registrato il quinto tempo, dimostrando il potenziale della sua vettura. Subito dietro di lui, in sesta posizione, si è piazzato il campione del mondo Max Verstappen. Il giovane talento Isack Hadjar ha sorpreso con un settimo posto, seguendo da vicino il ritmo di Verstappen. La Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso l'ottava posizione. Gli ultimi due posti nella top 10, che hanno garantito l'accesso alla Q3, sono stati conquistati da Arvid Lindblad, al volante della sua Racing Bulls, e da Franco Colapinto con l'Alpine, entrambi autori di prestazioni significative.

Mercedes in prima fila e le difficoltà degli avversari

La Mercedes ha così monopolizzato la prima fila, con George Russell che ha saputo imporsi su Kimi Antonelli grazie a un giro finale di straordinaria precisione. Russell, che era reduce da una vittoria nella Sprint di sabato, ha ancora una volta evidenziato la sua capacità di eccellere nei momenti cruciali della competizione. Per quanto riguarda gli altri team, Lewis Hamilton ha purtroppo compromesso la sua qualifica a causa di un errore commesso nel suo secondo tentativo, che gli ha impedito di migliorare ulteriormente la sua posizione. Max Verstappen, dal canto suo, ha espresso alcune lamentele riguardo alla velocità della sua Red Bull in rettilineo, un fattore che potrebbe aver influenzato la sua prestazione. Isack Hadjar ha dimostrato di essere un avversario tenace, riuscendo a mantenere un passo molto simile a quello di Verstappen per gran parte della sessione.