Il giovane pilota Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al Gran Premio di Miami, ma non senza un brivido finale. Durante la fase decisiva delle qualifiche, un errore nel suo ultimo tentativo in Q3 ha rischiato di compromettere il risultato, generando momenti di forte tensione per il pilota Mercedes.

Antonelli, già in pole provvisoria, ha spiegato l'accaduto: "Ho frenato decisamente troppo tardi e sapevo di non poter completare la curva. Per fortuna, il primo tempo è bastato, perché non si sa mai, specialmente con Max Verstappen e Charles Leclerc, molto abili in qualifica.

Ero piuttosto stressato, ma felice di aver mantenuto la pole". Ha anche evidenziato come la pista di Miami fosse complicata dal vento, rendendo difficile un giro perfetto, e ha ammesso di non sapere se avrebbe potuto migliorare il suo tempo.

Una pole che vale il riscatso

Questa terza pole consecutiva rappresenta un importante riscatto per Antonelli, dopo un weekend iniziato in salita. Nelle qualifiche Sprint di venerdì, era stato superato da Lando Norris e successivamente penalizzato per aver superato i limiti della pista, perdendo posizioni. Tuttavia, il giovane italiano ha saputo reagire con determinazione. "È fantastico ottenere un'altra pole. È bello ripartire da dove avevamo lasciato, conquistare un'altra partenza in prima fila.

Ma, ovviamente, prima di tutto devo fare una buona partenza, perché finora non sono state ottimali. Di sicuro mi sento bene, sono contento della prestazione e cercheremo di portare a termine il lavoro domani", ha dichiarato, evidenziando la necessità di migliorare le sue partenze in gara.

Il pilota Mercedes ha ammesso una pressione maggiore a Miami, dovuta alle condizioni della pista e alla sorprendente competitività di Max Verstappen. "Non è una sorpresa che altri team stiano recuperando, è il primo anno di questi regolamenti e sarà una lotta di sviluppo. Ma vedere Max qui, non ce lo aspettavamo come team. Credo abbiano portato grandi aggiornamenti e lui abbia estratto il massimo, se non di più, dalla vettura", ha spiegato Antonelli.

Ha aggiunto che il team ha faticato a trovare il giusto equilibrio, ma ha fatto un ottimo lavoro prima delle qualifiche con le modifiche, e ora si concentra sulla gara.

Le sfide del weekend e la risposta di Antonelli

La giornata è stata intensa per Antonelli: una Sprint difficile, ma culminata con la pole grazie a un Q3 eccezionale. "È stata una giornata incredibile, sono super felice della ripresa dopo un inizio difficile con la Sprint. Mi sono lasciato prendere un po' troppo dall'entusiasmo nell'ultimo giro del Q3, ma il primo giro è stato sufficiente e ne sono davvero felice", ha ribadito il pilota, soddisfatto nonostante le difficoltà.

Per la gara, Antonelli punta a una "partenza magica" per non perdere posizioni e a massimizzare la performance per mantenere la leadership.

"Speriamo che domani accada una partenza magica. Faremo del nostro meglio. Questo weekend è stato più difficile del solito, ma stiamo massimizzando la performance", ha concluso, proiettandosi verso la sfida di domenica.