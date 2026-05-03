Kimi Antonelli ha dominato le qualifiche del Gran Premio di Miami, assicurandosi la sua terza pole position consecutiva. Il pilota, attuale leader del mondiale, ha fermato il cronometro a 1’27”798, un tempo che si è rivelato inattaccabile per i suoi avversari diretti.

La sessione di qualifica, disputatasi su un tracciato reso rovente dalle elevate temperature, ha visto Antonelli imporsi con decisione. Il suo primo giro veloce in Q3 ha stabilito immediatamente il punto di riferimento, permettendogli di rientrare ai box con un margine significativo.

Nonostante un errore alla prima curva nel suo tentativo successivo lo abbia costretto ad abortire il giro, il tempo iniziale è rimasto ineguagliato.

La battaglia per le prime posizioni

Alle spalle di Antonelli, la lotta per le posizioni di vertice è stata serrata. Max Verstappen ha adottato una strategia mirata, scendendo in pista per ultimo per sfruttare ogni possibile miglioramento dell’aderenza. Il pilota ha fatto registrare un intertempo "purple" nel settore centrale, ma non è riuscito a superare la prestazione del poleman. Anche Charles Leclerc e Lando Norris, pur essendo tra i più veloci, non sono riusciti a migliorare i loro tempi iniziali.

La classifica finale ha mostrato una griglia estremamente competitiva, con ben quattro squadre diverse rappresentate nelle prime quattro posizioni, tutte racchiuse in un distacco minimo di soli 0,385 secondi.

Nello specifico, Antonelli ha staccato Verstappen di 0,166 secondi e Leclerc di 0,345 secondi, evidenziando una superiorità chiara in Q3.

Condizioni estreme sul circuito di Miami

Le qualifiche si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente impegnative. L'asfalto del circuito ha raggiunto temperature proibitive, toccando i 126 °F (equivalenti a circa 52 °C), mentre la temperatura esterna si attestava sui 34 °C. Queste condizioni estreme hanno messo a dura prova piloti e vetture, rendendo ogni giro un vero e proprio esercizio di precisione e resistenza.

Il significato di una pole cruciale

Questa pole position assume un valore particolare per Antonelli. Arriva infatti dopo una Sprint Race che lo aveva visto in difficoltà, rappresentando un momento di riscatto importante. Il risultato non solo rafforza la sua posizione di leader nel mondiale, ma conferma anche la grande competitività della Mercedes, capace di eccellere anche in circostanze così complesse e sfidanti.