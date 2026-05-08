Antonio Squizzato, velista della Società Canottieri Garda Salò, è stato insignito del prestigioso titolo di Velista dell’anno 2025. Questo riconoscimento, conferito durante la 32ª edizione del premio Velista dell’anno FIV‑Stelle della vela, tenutasi a Villa Miani a Roma, segna un momento storico: Squizzato è infatti il primo atleta paralimpico a ricevere tale onorificenza. La cerimonia ha celebrato l'eccellenza della vela italiana, riunendo oltre 250 ospiti in un evento di grande risonanza per il settore.

L'organizzazione dell'evento è stata curata congiuntamente da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela (FIV).

A fare gli onori di casa sono stati Francesco Ettorre, presidente della FIV, e Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, che hanno sottolineato l'importanza di valorizzare le diverse sfaccettature del mondo della vela, dallo sport agonistico all'innovazione tecnologica.

I Riconoscimenti della Serata

Tra i premi più attesi, il titolo di Barca dell’anno – Trofeo Confindustria Nautica è stato conferito a Maxi‑Arca Sgr. Questa imbarcazione si è distinta per essere la prima ad aver ottenuto una EPD (Environmental Product Declaration), certificata dal Rina, evidenziando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale nel settore nautico.

Il trofeo Armatore‑Timoniere dell’anno 2025 è stato assegnato a Giovanni Lombardi Stronati.

Socio dello Yacht Club Costa Smeralda e del Royal Ocean Racing Club, Lombardi Stronati è stato premiato per il suo impegno costante nello sviluppo e nella valorizzazione di imbarcazioni ad alte prestazioni, portate in regata ai massimi livelli, dimostrando una profonda dedizione al progresso tecnico e sportivo della vela.

Il Futuro della Vela: i Giovani Talenti

Un momento significativo della serata è stato dedicato al riconoscimento dei giovani. La Federazione Italiana Vela ha premiato 85 velisti italiani della categoria Juniores. Questi giovani atleti hanno conquistato un impressionante totale di 116 medaglie a livello internazionale nel 2025, rappresentando un simbolo di eccellenza sportiva e un'importante vetrina per il Made in Italy nel mondo.

Il Valore Istituzionale del Premio

Il premio Velista dell’anno FIV‑Stelle della vela, giunto alla sua 32ª edizione, si conferma come un appuntamento istituzionale fondamentale. L'evento rappresenta una sintesi dell’eccellenza della vela italiana, capace di unire armoniosamente sport, industria e la ricca cultura del mare. Promosso congiuntamente da Federazione Italiana Vela e Confindustria Nautica, il premio va oltre la semplice celebrazione delle performance atletiche, ponendo l'accento anche su progetti innovativi e sulle figure chiave che animano il settore nautico.

La cerimonia si è svolta il 7 maggio 2026, con inizio alle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Villa Miani a Roma. La conduzione della serata è stata affidata a Rachele Vitello, affiancata da Bacci del Buono, che hanno guidato il pubblico attraverso i momenti salienti dell'evento.

La rosa dei finalisti per la categoria Velista dell’anno includeva atleti provenienti da diverse discipline, tra cui proprio Antonio Squizzato per la vela paralimpica. Questo approccio sottolinea la volontà del premio di valorizzare la varietà e l'inclusione all'interno del movimento velico italiano, dalle discipline olimpiche a quelle paralimpiche.