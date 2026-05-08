LeBron James ha tagliato un traguardo storico disputando la sua trecentesima partita nei playoff NBA, ma la serata non si è conclusa con una vittoria per i suoi Los Angeles Lakers. Gli Oklahoma City Thunder hanno infatti superato i Lakers con il punteggio di 125-107, portandosi così sul 2-0 nella serie di semifinale della Western Conference.

Shai Gilgeous-Alexander, MVP in carica, ha guidato i Thunder con 22 punti, risultando decisivo nella vittoria della sua squadra. Per i Lakers, LeBron James ha messo a referto 23 punti e 6 assist, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

James è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a raggiungere le 300 presenze nei playoff, un primato che lo vede davanti a Derek Fisher, fermo a 259 partite.

Assenze pesanti e difficoltà per i Lakers

I Lakers hanno dovuto fare i conti con importanti assenze. Luka Doncic, miglior marcatore della stagione, è ancora fuori per infortunio, mentre Jarred Vanderbilt ha subito una dislocazione al dito mignolo della mano destra durante il secondo quarto della partita precedente. Queste defezioni hanno inciso sulle rotazioni della squadra, già messa alla prova dalla solidità degli avversari.

La partita è stata inoltre condizionata dai problemi di falli: tre giocatori dei Lakers hanno chiuso con cinque falli personali, un fattore che ha complicato la gestione dei minuti finali.

La squadra ha manifestato frustrazione per alcune decisioni arbitrali che hanno contribuito a rendere ancora più difficile la rimonta.

La serie si sposta a Los Angeles

Con il successo ottenuto al Paycom Center, gli Oklahoma City Thunder consolidano il vantaggio nella serie, che ora si sposta al Crypto Arena di Los Angeles per gara tre e gara quattro. I Lakers sono chiamati a una reazione per evitare di compromettere il cammino nei playoff.

Nel frattempo, nella Eastern Conference, i Detroit Pistons hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva contro i Cleveland Cavaliers, imponendosi 107-97 e portandosi anch’essi sul 2-0 nella serie. La corsa ai titoli di Conference entra così nel vivo, con le squadre favorite che cercano di confermare le aspettative.