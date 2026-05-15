La pluricampionessa paralimpica Bebe Vio ha compiuto il suo attesissimo debutto nell'atletica leggera paralimpica, segnando un nuovo e significativo capitolo nella sua straordinaria carriera sportiva. L'evento si è svolto il 15 maggio 2026 presso il centro sportivo delle Fiamme Azzurre a Casal del Marmo, in occasione della prima prova territoriale interregionale dei Campionati di Società FISPES e della Coppa Italia Lanci 2026. Un esordio che ha subito regalato un risultato di grande rilievo e prospettiva.

Nella sua prima gara ufficiale nei 100 metri T62, Bebe Vio ha dimostrato immediatamente il suo talento e la sua incrollabile determinazione, fermando il cronometro a un eccellente tempo di 14,75 secondi.

Questa notevole prestazione le ha permesso di totalizzare ben 1.049 punti, un punteggio che non solo conferma la sua versatilità atletica, ma le ha anche garantito l'ottenimento del tempo minimo necessario per partecipare ai prestigiosi Campionati Assoluti. L'appuntamento con la rassegna tricolore è fissato per il 4 e 5 luglio 2026 a Grosseto, dove Bebe Vio si misurerà con i migliori atleti della disciplina, proiettandosi verso nuove sfide.

Un nuovo orizzonte sportivo: dalla pedana alla pista

Il passaggio dalla scherma all'atletica leggera rappresenta un momento cruciale e profondamente simbolico nella traiettoria agonistica di Bebe Vio. Dopo aver dominato per anni le pedane paralimpiche, conquistando successi e riconoscimenti a livello mondiale, l'atleta si prepara ora a confrontarsi con le sfide e le dinamiche della pista.

Questo cambiamento non è solo una transizione tecnica, ma un'affermazione della sua inesauribile voglia di mettersi alla prova e superare nuovi limiti. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: essere protagonista tra le corsie dello stadio Zecchini a Grosseto, dimostrando ancora una volta la sua capacità di eccellere in contesti sportivi diversi e di altissimo livello.

Contesto e prospettive future del movimento paralimpico

Il debutto di Bebe Vio è avvenuto in una giornata particolarmente significativa per l'intero movimento paralimpico italiano. Nello stesso giorno, infatti, è stata presentata la nuova maglia della nazionale italiana di atletica paralimpica, un simbolo di rinnovamento, unità e progresso.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di UniCredit come sponsor, a testimonianza del continuo sostegno e della crescente attenzione verso lo sport paralimpico a livello nazionale. Il risultato ottenuto da Vio nei 100 metri T62 non è solo un traguardo personale di grande valore, ma si configura anche come un segnale positivo e incoraggiante per l'intero settore, aprendo nuove prospettive e confermando la vitalità e il potenziale degli atleti paralimpici italiani.

La scelta di un cambiamento radicale nella carriera

La decisione di Bebe Vio di abbandonare la scherma per dedicarsi all'atletica era stata anticipata in precedenza, durante una puntata della trasmissione televisiva “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio.

In quell'occasione, l'atleta aveva annunciato pubblicamente la sua intenzione di lasciare la scherma agonistica, motivando la scelta con ragioni legate alla sua condizione fisica. “Non ce la faccio più fisicamente” con la scherma, aveva dichiarato, aggiungendo con determinazione: “adesso abbiamo… abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100”. Questa confessione ha rivelato la profonda riflessione e la grande forza d'animo dietro un cambiamento così importante nella sua vita sportiva. La sua scelta, dettata da problemi fisici che rendevano sempre più difficile sostenere gli impegni della scherma, segna una svolta decisiva nella sua carriera. Tuttavia, essa ribadisce con forza la determinazione incrollabile dell'atleta nel voler continuare a competere ai massimi livelli, adattandosi e reinventandosi in una disciplina completamente nuova, ma con la stessa passione, dedizione e spirito competitivo che l'hanno sempre contraddistinta.