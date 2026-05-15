La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia. Il prestigioso incontro, che si stava svolgendo sul Campo Centrale del Foro Italico, è stato interrotto durante il terzo set. Al momento della sospensione, il tennista italiano Sinner si trovava in una posizione di vantaggio, conducendo per 4-2 con un break consolidato e Medvedev al servizio.

Il match aveva visto un’alternanza di dominio tra i due campioni. Il primo set era stato nettamente a favore di Jannik Sinner, che lo aveva chiuso con un convincente 6-2.

La reazione di Daniil Medvedev non si era fatta attendere nel secondo parziale, vinto dal russo per 7-5, riequilibrando così le sorti dell’incontro. Nel terzo set, Sinner aveva mostrato grande determinazione, riuscendo a ottenere un break sul 3-1 e consolidando il vantaggio tenendo la battuta, portandosi così sul 4-2. È stato proprio in questo frangente che la pioggia ha iniziato a cadere con insistenza, rendendo impossibile la prosecuzione del gioco e costringendo gli organizzatori a coprire il campo con i teloni, decretando l'interruzione della partita.

La ripresa del match e la finale

La semifinale tra Sinner e Medvedev è stata riprogrammata per domani. La ripresa del gioco sarà cruciale per determinare chi tra i due talenti affronterà Casper Ruud nella tanto attesa finale degli Internazionali d’Italia.

L'esito di questo incontro deciderà quindi uno dei due contendenti per il titolo, promettendo ulteriori emozioni per gli appassionati di tennis.

Contesto meteo e impatto sul programma

La giornata di venerdì 15 maggio è stata fortemente condizionata da un meteo instabile, caratterizzato da pioggia intermittente che ha avuto un impatto significativo sul programma del torneo. In precedenza, un’altra semifinale, quella tra Luciano Darderi e Casper Ruud, era stata sospesa e successivamente ripresa nel pomeriggio, evidenziando le difficoltà logistiche dovute alle condizioni meteorologiche avverse. Anche la sessione serale, che prevedeva l'incontro tra Sinner e Medvedev non prima delle 19:00, era già considerata a rischio a causa delle previsioni che indicavano forti temporali in serata, previsioni che purtroppo si sono concretizzate.

Il programma originale delle semifinali prevedeva l'incontro tra Darderi e Ruud alle 15:30, seguito dalla sfida tra Sinner e Medvedev non prima delle 19:00, entrambi sul Campo Centrale. La copertura televisiva per tutti gli appassionati era garantita da Sky Sport e in chiaro su TV8, con opzioni di streaming disponibili tramite le piattaforme NOW e Sky Go, assicurando così un'ampia visibilità dell'evento nonostante le interruzioni.