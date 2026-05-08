La terra rossa del Foro Italico ospita una sfida inedita per i sedicesimi di finale del WTA di Roma: Belinda Bencic contro Anna Kalinskaya. In palio c'è un posto negli ottavi di finale di uno dei tornei più prestigiosi della stagione sul rosso. L'incontro è in programma sabato 9 maggio, con inizio alle ore 09:00 sui campi della capitale italiana. L'interesse risiede nel contrasto tra due giocatrici con percorsi e stati d'animo opposti: la solidità di Bencic contro la tenacia di Kalinskaya, reduce da una battaglia epica. Sarà un test probante per entrambe, con la svizzera che cerca conferme e la russa che vuole continuare la sua ascesa nel ranking.

Bencic favorita, ma Kalinskaya non si arrende

Le agenzie di scommesse delineano un quadro chiaro, indicando in Belinda Bencic la favorita per il passaggio del turno. La vittoria della tennista svizzera è quotata a 1.36 da 10Bet, mentre un successo di Anna Kalinskaya è dato a 3.00. Una linea simile è seguita da Betfair, che offre Bencic a 1.38 e Kalinskaya a 3.10. Questa differenza riflette il divario nel ranking e l'impressione lasciata nei rispettivi match d'esordio. Il pronostico pende dalla parte di Bencic, la cui performance è stata più convincente. Tuttavia, Kalinskaya ha dimostrato una forza mentale straordinaria, un fattore che potrebbe renderla un'avversaria ostica, specialmente se riuscisse a limitare gli errori gratuiti.

Bencic, efficienza pura contro Andreescu

I numeri del turno precedente offrono una fotografia precisa dello stato di forma delle due atlete. Belinda Bencic ha liquidato Bianca Andreescu con un perentorio 6-4, 6-1. La sua partita è stata un manifesto di efficienza. Ha commesso appena 2 doppi falli, dimostrando grande controllo al servizio. La sua percentuale di punti vinti con la prima di servizio è stata del 72% (18 su 25). Ancora più impressionante la capacità di aggredire in risposta: ha conquistato l'83% dei punti sulla seconda di servizio dell'avversaria (15 su 18) e ha convertito 6 palle break su 9 (67%). La svizzera ha vinto il 63% dei punti totali (58 su 92), certificando il suo dominio.

Kalinskaya, maratona di nervi e fisico contro Siniakova

Il percorso di Anna Kalinskaya è stato una maratona di nervi e fisico. Ha superato Katerina Siniakova in tre set lottatissimi (4-6, 7-6, 7-5). Le statistiche evidenziano le difficoltà: a fronte di un solo ace, ha commesso 9 doppi falli. Le percentuali al servizio sono state basse, con solo il 61% di punti vinti sulla prima e un preoccupante 40% sulla seconda. Nonostante abbia concesso 15 palle break, ne ha salvate 9. Il dato più emblematico della sua lotta è che ha vinto il match pur conquistando solo il 49% dei punti totali (131 su 270), un'anomalia statistica che testimonia la sua capacità di giocare meglio i punti cruciali, inclusi 9 match point salvati.

Arriva a questa sfida con un grande dispendio di energie fisiche e mentali.

Ranking e assenza di precedenti

Il confronto tra le posizioni in classifica mondiale evidenzia l'esperienza di Belinda Bencic. La tennista elvetica occupa la posizione numero 12 del ranking WTA, con 3090 punti. Anna Kalinskaya si presenta come una delle giocatrici in maggiore ascesa: è numero 24 del mondo con 1758 punti e il suo ranking è in crescita. Nonostante il buon momento della russa, il divario in classifica rimane significativo. Per quanto riguarda gli scontri diretti, questo match a Roma sarà un inedito assoluto: non esistono precedenti ufficiali tra le due tenniste nel circuito maggiore. Questo fattore aggiunge un elemento di incertezza, poiché entrambe dovranno studiare e adattarsi allo stile di gioco dell'avversaria per la prima volta.

La sfida tattica

La sfida tattica si preannuncia interessante. Bencic cercherà di imporre il suo ritmo da fondo campo, sfruttando la sua pulizia di colpi per mettere pressione su una Kalinskaya potenzialmente affaticata. L'obiettivo primario per la svizzera sarà aggredire la seconda di servizio della russa, rivelatasi vulnerabile nel turno precedente. Per Kalinskaya, la chiave sarà recuperare le energie e ritrovare efficacia e regolarità al servizio, limitando al minimo i doppi falli. Dovrà attingere a quella stessa incredibile forza mentale che le ha permesso di ribaltare il match contro Siniakova, provando a trasformare la stanchezza in adrenalina per un'altra grande impresa sulla terra battuta del Foro Italico.