Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, è stato insignito dell’undicesima edizione del prestigioso Premio “Renato Cesarini”. Il riconoscimento gli è stato attribuito per il memorabile gol su rigore segnato al 103° minuto, una rete che ha fissato il risultato sul 3-3 nella partita contro il Torino, disputata lo scorso 25 ottobre. La cerimonia di premiazione si terrà domani, 26 maggio, presso il suggestivo Centro Congressi Federico II di Jesi, e vedrà la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo del calcio italiano. Tra gli ospiti attesi figurano leggende come Gianni Rivera e Marco Tardelli, insieme al presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri, Franco Dal Cin, Marco Simone e Massimo Carrera.

L’evento sarà arricchito da un talk show preliminare, incentrato su un tema di grande attualità e dibattito nel panorama calcistico: “Un allenatore capace e vincente può, indipendentemente dal valore dei calciatori, riportare il calcio italiano ai vertici?”.

Il significato del Premio “Renato Cesarini”

Il Premio “Renato Cesarini” celebra il gesto simbolico e spesso decisivo del gol all’ultimo minuto, un momento che evoca la celebre espressione “zona Cesarini”. La rete di Danilo Cataldi, realizzata al 103° minuto, incarna perfettamente lo spirito di questo riconoscimento, premiando la tenacia e la capacità di incidere sul risultato fino agli istanti finali della partita. L’evento, che si svolge nella storica cornice di Jesi, presso il Centro Congressi Federico II, rappresenta un importante momento di celebrazione e riflessione per l’intero movimento calcistico nazionale.

Protagonisti e il format della cerimonia

La cerimonia di consegna del premio vedrà la presenza di illustri ospiti, tra cui le icone del calcio italiano Gianni Rivera e Marco Tardelli, figure che hanno segnato epoche indimenticabili. Saranno presenti anche altre personalità di rilievo come Renzo Ulivieri, Franco Dal Cin, Marco Simone e Massimo Carrera. Il programma della giornata prevede, prima della consegna effettiva del premio a Danilo Cataldi, un talk show dedicato all’analisi del ruolo cruciale dell’allenatore nel rilancio e nel successo del calcio italiano. Questo dibattito offrirà spunti interessanti e prospettive sul futuro del nostro sport, precedendo il culmine della serata con la premiazione.

La due giorni di eventi a Jesi

L’undicesima edizione del Premio “Renato Cesarini” si inserisce in un più ampio contesto di eventi che animano Jesi per due giorni, trasformando la città in un epicentro di discussioni e celebrazioni calcistiche. L’iniziativa, ospitata dal prestigioso Centro Congressi Federico II, non si limita alla sola cerimonia di premiazione, ma include anche un ricco programma con il già menzionato talk show e una cena di gala che riunirà i protagonisti. Tra gli ospiti annunciati per questa speciale occasione figurano, oltre ai già citati Rivera e Tardelli, anche Marco Simone, Alessio Tacchinardi, Ariedo Braida, Giuseppe Giannini, Massimo Carrera, Sebino Nela, la presidente della FIGC Femminile Federica Cappelletti e la cestista Martina Bestagno.

La cerimonia, specificamente prevista per martedì 26 maggio alle ore 16, sarà preceduta da un importante summit denominato “World Wide Business”. Questo vertice è dedicato a promuovere e creare connessioni strategiche tra il mondo dello sport, l’industria, la finanza e le istituzioni, con la partecipazione di figure istituzionali di spicco come il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’europarlamentare Carlo Ciccioli e Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche.