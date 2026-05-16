La CEV Champions League di pallavolo maschile entra nel suo momento decisivo con le Final Four in programma all’Inalpi Arena di Torino. Ad aprire il weekend europeo sarà la semifinale tra Sir Sicoma Monini Perugia e PGE Project Warszawa, in campo oggi (sabato 16 maggio) alle ore 17.00. I campioni in carica umbri iniziano così la difesa del titolo conquistato nel 2025, con l’obiettivo di tornare ancora una volta protagonisti sul palcoscenico continentale. Il match tra Perugia e Warszawa sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con la telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi, e in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Orazio Accomando ed Enrica Merlo.

Perugia a caccia del poker stagionale

La squadra di Angelo Lorenzetti arriva all’appuntamento europeo dopo una stagione in cui ha già conquistato Scudetto, Supercoppa e Mondiale per in Club. La Champions League rappresenta ora l’ultimo tassello per completare un poker di trofei che renderebbe ancora più storico il percorso dei Block Devils. La sfida contro Warszawa avrà inoltre un significato simbolico importante, coinciderà infatti con la partita numero 100 di Perugia nella massima competizione europea. In caso di successo, gli umbri centrerebbero la terza finale di Champions League della propria storia, confermando la crescita costante del club ai massimi livelli internazionali.

Gli avversari: un Warszawa di volti noti

Il PGE Project Warszawa si presenta come un avversario insidioso e ricco di esperienza internazionale. Nel roster polacco figurano infatti diversi giocatori già visti nel campionato italiano, come Kevin Tillie, ex Modena, Ravenna e Cisterna, Brandon Koppers, passato da Ravenna, e l’opposto Linus Weber, che ha vestito le maglie di Milano e Padova. Resta invece in dubbio la presenza dello schiacciatore Bartosz Bednorz, ex Modena, fermato da un infortunio rimediato durante la finale per il terzo posto della PlusLiga. Perugia dovrà quindi affrontare una squadra esperta e abituata ai grandi palcoscenici, in una semifinale che si preannuncia intensa ed equilibrata e che decreterà la prima finalista del torneo.