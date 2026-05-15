Torino si appresta a ospitare la Final Four della CEV Champions League maschile all’Inalpi Arena. Il trofeo è stato accolto a Palazzo Civico dal sindaco Stefano Lo Russo e dall’assessore allo sport Domenico Carretta, a conferma della capacità della città di attrarre e organizzare grandi eventi internazionali. Il sindaco Lo Russo ha sottolineato l’“altissimo profilo sportivo” dell’evento, mentre l’assessore Carretta ha espresso fiducia che i tifosi saranno conquistati dalla bellezza e accoglienza cittadina, ribadendo la prontezza di Torino a ospitare il grande volley.

Il calendario delle partite

Le semifinali si disputeranno sabato 16 maggio: alle 17 si affronteranno Warszawa e Perugia, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Zawiercie e Ankara. Domenica 17 maggio, alle 17, è in programma la finale per il terzo posto, seguita alle 20.30 dalla finalissima che assegnerà il titolo 2026.

Torino e l’Inalpi Arena: un binomio vincente

La scelta di Torino e dell’Inalpi Arena per la Final Four rafforza il ruolo strategico della città nel panorama sportivo europeo. L’impianto, già sede di eventi internazionali, si conferma una location ideale per manifestazioni di grande richiamo. L’Inalpi Arena è un’arena coperta polifunzionale, nata come Palasport Olimpico per le Olimpiadi invernali del 2006 e ribattezzata nel 2024.

Con una capienza fino a circa 15.800 spettatori per il volley, è tra le strutture indoor più grandi e versatili d’Italia. Torino ha già ospitato la Final Four nel 2023, e la riproposizione dell’evento sottolinea la continuità di una tradizione organizzativa consolidata, affermando la città come polo per gli eventi sportivi di alto livello.